Oštar pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi oštro pali jer su prije konferencije centralnih bankara u Jackson Holeu ponovno oživjela strahovanja od agresivnog povećanja kamatnih stopa.

Dow Jones pao je 1,91 odsto, na 33.063 boda, dok je S&P 500 potonuo 2,14 odsto, na 4.137 poena, a Nasdaq indeks 2,55 odsto, na 12.381 bod.

U svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica pale, a najviše, oko 2,8 odsto, u trgovačkom i tehnološkom, prenosi Hina.

Posljednjih sedmica tržište je podržavala nada ulagača da će zbog blagog pada inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) s najviših nivoa u više od 40 godina američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ubuduće biti manje agresivna u povećanju kamatnih stopa.

Fed je od marta podignuo kamate 2,25 postotnih bodova, a očekuje se da će ih povećati i u septembru. Pitanje je, međutim, hoće li kamate povećati 0,5 ili 0,75 postotnih bodova.

Stoga se s nestrpljenjem očekuje govor predsjednika Feda Jeromea Powella u petak u Jackson Holeu.

„Powell će vjerovatno nastupiti oštro kako bi smanjio inflaciona očekivanja, pa bi to moglo negativno uticati na tržište”, upozorio je direktor u firmi Infrastructure Capital Management, Jay Hatfield.

Zaoštravanje monetarne politike dodatno će usporiti rast ekonomije, koja je ionako tehnički u recesiji, s obzirom na to da je blago pala dva tromjesečja zaredom na kvartalnom nivou.

Nakon oštrog pada u prvoj polovini godine, S&P 500 indeks porastao je oko 13 odsto od sredine juna. Međutim, čini se da je ljetni oporavak završen jer su prošle sedmice cijene dionica pale, nakon snažnog rasta četiri sedmice zaredom.

Od početka godine S&P 500 u minusu je oko 13, a Nasdaq indeks više od 20 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,22 odsto, na 7.533 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 2,32 odsto, na 13.230 poena, a pariski CAC 1,8 odsto, na 6.378 bodova.

