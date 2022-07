Osnovaće savjet za analizu i praćenje sigurnosti snadbijevanja energijom i energentima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada Crne Gore danas je na sjednici donijela odluku o osnivanju Nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima.

Kako je saopšteno iz Vlade, zadaci Savjeta, shodno odluci, su da koordinira aktivnosti radi praćenja stanja proizvodnje i potrošnje energije i rezervi energenata, kao i da predlaže mjere za nesmetano snabdijevanje energijom.

Vlada je donijela odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u ovoj godini).

“U cilju obezbjeđenja održivosti gazdovanja šumama, Odlukom je obuhvaćeno uklanjanje opožarene drvne mase nastale usljed šumskih požara tokom prošle godine, kao i stabala koja su oborena u vremenskim nepogodama i predstavljaju potencijalnu opasnost za oštećenje i obolijevanje zdravih stabala”, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da će se prodaja drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa) sprovesti u postupku javnog nadmetanja putem Javnog poziva.

“Vlada je donijela Odluku o prodaji drvnih sortimenata na šumskim stovarištima „Šula“ i „Ljubišnja“ u područnoj jedinici Pljevlja, „Planinica“ i „Mateševo“ u područnoj jedinici Kolašin i „Županica“ u područnoj jedinici Rožaje”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila informaciju o praćenju fiskalnih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

“U informaciji se naglašava da je u saradnji sa međunarodnim partnerima jasno identifikovana potreba da se redovno praćenje poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države mora reformisati”, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su istakli da je ocijenjeno da ulaganje u Montenegro Works nije rezultiralo benefitima sa neupitnim reformskim potencijalom koji bi Vladi obezbijedio zakonski model praćenja poslovanja tih privrednih društava.

“Stoga, odlučeno je da se uspostavi model zaokruženog, regulatorno utemeljenog praćenja njihovog poslovanja, kao i da se selekcija članova upravljanja, koji višedecenijskim činjenjima ne obezbjeđuju razvoj privrednih društava, sistemski izmjesti iz sfere političkih i netransparentnih uticaja”, dodaje se u saopštenju.

Predloženo je da se makro-mehanizam za unapređenje u toj oblasti realizuje formiranjem Fiskalnog savjeta Crne Gore, u agendi postupanja nakon usvajanja novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

“Vlada je podržala Ministarstvo finansija u procesu pripreme unapređenja organizacionog modela, a s ciljem da se unutar resornog direktorata reformiše Direkcija za praćenje fiskalnih rizika kompanija u većinskom državnom vlasništvu”, rekli su iz Vlade.

Kako je saopšteno, Vlada je razmotrila Predlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci, koji je Skupštini podnio poslanik Demokratskog fronta Branko Radulović i s tim u vezi zaključila da parlamentu dostavi mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo finansija.

Navodi se da je data saglasnost za korišćenje 25 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve za realizaciju aktivnosti utvrđenih Planom pripreme ljetnje turističke sezone za ovu godinu.

“Vlada je usvojila Informaciju o obavezi plaćanja troškova špedicije, skladištenja, ležarine i drugo za interventnu nabavku 10,5 hiljada tona pšenice iz 2020. godine, odnosno prodatu izvezenu pšenicu. Vlada je saglasna da se sredstva za ovu namjenu u iznosu od 148,17 hiljada EUR obezbijede iz tekuće budžetske reserve”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i informaciju o potrebi formiranja Komisije za utvrđivanje ispunjenosti obaveza Obaveznog radnog programa iz ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10.

