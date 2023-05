Osluškivaće kretanje cijena i po potrebi reagovati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcija Stop inflaciji dala je odlične rezultate, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da će država u narednom periodu osluškivati kretanje cijena i po potrebi reagovati u smjeru zaštite potrošača.

Akcija Stop inflaciji, prema ranijim najavama, oročena je od kraja mjeseca.

Na pitanje da li će akcija biti nastavljena, Đurović je u emisiji Link na Radiju Crne Gore kazao da su cijene sada stabilne i kupci zadovoljni.

“Osluškivaćemo kretanje cijena i reagovati i mimo toga ako dođe do naglog poskupljenja u smjeru zaštite potrošača”, rekao je Đurović.

Efekte akcije Đurović smatra fantastičnim, prenosi portal RTCG.

On je naveo da pad inflacije i cijena bilježe samo Crna Gora i Belgija dok su, kako je kazao, u svim drugim zemljama EU i Americi u fazi rasta.

Đurović je zahvalio privrednicima na doprinosu da naša zemlja zaustavi inflaciju.

“Ulje je koštalo preko dva EUR, jaja 2,4 EUR, pelene blizu 16 EUR, a deterdžent skoro četiri EUR. Sada imamo ulje od 1,29 EUR, jaja od 1,9 ili čak 1,67 EUR, pelene su sada ispod deset EUR, deterdžent od 2,5 EUR”, kazao je Đurović i dodao da je siguran da građani osjećaju efekte akcije Stop inflaciji.

On je pozvao građane koji se griju na pelet da do kraja jula iskoriste akciju i obezbijede ogrijev za narednu zimu.

“Akcija je pokrenula i pad cijena skoro svih proizvoda. Mislim da smo sada najpovoljniji u regionu”, kazao je Đurović.

On je dodao i da su se akciji Stop inflaciji priključile i osuguravajuće kuće sa popustima od 20 do 25 odsto.

Đurović je, govoreći o tome što je Vrhovni sud Švedske prethodnih dana odbio zahtjev Olega Deripaske oko privatizacije Kombinata aluminijuna i Rudnika boksita i presudio da Crna Gora od tog posla treba da dobije nadoknadu štete, kazao da je Deripaska pokušao sve da uradi da izbjegne plaćanje troškova, ali će ih Crna Gora ipak naplatiti.

“Prva cifra je bila oko 1,5 miliona EUR plus dodatni troškovi”, kazao je Đurović i dodao da će država sada raditi sve kako bi naplatila te troškove.

On je naveo da je ono što je najvažnije da je na tu priču stavljena tačka i da je Crna Gora pobjednik.

Đurović je ponovio očekivanja da će predstojeća turistička sezona biti rekordna i podvukao da su svi ekonomski parametri države stabilni, kao i da se radi rebalans zbog viška novca u budžetu.

“Crna Gora je stabilna i na pravom putu da država bude potpuno ekonomski stabilna”, kazao je Đurović.

On je naveo da očekuje i da Crna Gora do kraja maja ili početkom juna kompletira flotu trajekata za liniju Kamenari-Lepetane.

Na pitanja o radovima na putevima uoči sezone, Đurović je odgovorio da se radovi ne mogu izvoditi na potezu od Kolašina do Mateševa tokom zime.

“Greška je onih koji su bili obavezni da planiraju da se dionica radi uporedo sa auto-putem. Moramo da pokažemo razumijevanja i za ljude koji rade i da se kratkotrajno žrtvujemo za dugotrajnu dobrobit. Moramo pokazati malo strpljenja, a to što je sezona kranula ranije treba sve da nas raduje”, saopštio je Đurović.

On je naveo da ne postoji država bez zastoja na putevima.

“Moramo da shvatimo da, kada je ovoliki priliv tursita, moramo biti spremni na zastoje i čekanja”, kazao je Đurović.

On je naveo i da će Vlada podržati svaki dogovor socijalnih partnera koji se tiče radne sedmice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS