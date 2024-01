Orlandić: Nema govora o krivičnim djelima koja su Aerodromi pompezno najavili medijima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Socijaldemokrata (SD) Danilo Orlandić saopštio je da nema govora o krivičnim djelima koja su Aerodromi Crne Gore, kako je rekao, pompezno najavili medijima.

On je reagovao povodom prijave koju su Aerodromi podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT), zbog sumnje na prevaru u toku isplate vansudskih poravnanja u periodu od 2019. do 2021. godine kada je izvršni direktor bio Orlandić.

Orlandić je naveo da je Dobardžić vjerovatno zaboravio da prije donošenja odluke o podnošenju krivične prijave pročitaju čak tri mišljenja uglednih crnogorskih advokata koje su angažovali, o osnovanosti podnošenja krivične prijave povodom zakonito sprovedenih vansudskih poravnanja.

On je dodao da želi da vjeruje da su ih temeljno pročitali i da će im ih rado dostaviti ako nijesu imali tu priliku.

“Tu ćete pročitati da, apsolutno nema govora o krivičnim djelima koja ste pompezno najavili medijima i da se ne može krivično odgovarati za pravnu procjenu ishoda nekog spora, osim ako postoji namjera da se nekom pribavi materijalna korist ili pričini šteta, a povodom koje su advokati ocijenili da nema dokaza da je ta namjera postojala”, rekao je Orlandić.

Kako je kazao, takav stav je nedavno u javnom nastupu iznio i jedan od članova Odbora direktora Aerodroma, “koji je vjerovatno bolje od Vas uradio domaći zadatak i detaljno pročitao data mišljenja”.

Orlandić je naveo koliko vjeruju u osnovanost prijave takođe govori i činjenica da je nijesu podnijeli duže od tri mjeseca od donošenja zaključka na temu predmetnog izvještaja, nego nakon medijskog teksta koji, kako je kazao, govori o njihovim nezakonitim postupanjima.

Kako je rekao, za razliku od prijave protiv njega, njegova krivična prijava zasnovana je na pravosnažnoj presudi i zvaničnim dokumentima Odbora direktora, u zapisniku sa sjednice odrzane u oktobru 2021. godine u kojem je konsatovano da je počinjena greška prilikom donošenja odluke o njegovom razrješenju.

“Zato Vas pozivam i ohrabrujem da objasnite javnosti kako je Vaša greška koštala kompaniju više desetina hiljada koje su mi dosuđene u sudskom postupku, a da su mi iste odmah isplaćene zbog činjenice da su Aerodromi povukli žalbu na tu presudu I time omogućili tu isplatu. Vjerujem da ćete isto postupiti i povodom ove krivične prijave koju ste najavili i da ćete je ubrzo povući”, naveo je Orlandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS