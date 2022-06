Organizovana studijska posjeta izraelskih novinara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turisitička organizacija (NTO) organizovala je ove sedmice studijsku posjetu predstavnika vodećih medija iz Izraela.

Na poziv NTO predstavnici vodećih izraelskih medija imali su priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom Crne Gore, o čemu će pisati u štampanim i online člancima. Riječ je o pet medija koji u prosjeku imaju po oko 1,5 miliona čitalaca na dnevnom nivou – Israel Today, Reshet 13, Passport News, Yedioth Ahronot i Maariv.

Tokom trodnevne posjete novinari iz Izraela su imali priliku da posjete južni, centralni i sjeverni region Crne Gore.

Predstavnik štampanog i digitalnog magazina, websajta i aplikacije Passport News, kazao je da Crna Gora, koja ga mnogo podsjeća na Izrael, ima mnogo potencijala i da je siguran da će se razvijati u pravom pravcu.

“Raznolikost kultura i nevjerovatni krajolici su nešto što oduševljava. I planine i plaže su predivne, postoje mjesta koja su neistražena i to je nešto što vole Izraelci. Nevjerovatna je kombinacija luksuznih hotela i domaćinstava, te mogućnost kombinacije obilaska planina i primorja. Najviše sam oduševljen tom kombinacijom i izraelske turiste će najviše privući ta mogućnost da obiđu i sjever i jug Crne Gore za vrlo kratko vrijeme, te vide mnoštvo različitih stvari”, poručio je predstavnik Passport News-a.

Novinar Yedioth Ahronotha, jedne od dvije najveće dnevne novine, rekao je da je Crna Gora predivna i da su ljudi su vrlo ljubazni.

“Kotor je predivan grad. Impresionaran sam time da čak i sad tokom sezone, kada ima dosta turista, ima mirnih mjesta, gdje možete uživati u odmoru. Mnogo mi se dopada i sve ono što smo obišli na sjeveru Crne Gore. Našim čitaocima u Izraelu ću predložiti da posjete i neku planinu u Crnoj Gori i crnogorsko primorje”, rekao je novinar Yedioth Ahronotha.

Predstavnica NTO, Milena Čukić, saopštila je da su izraelski novinari oduševljeni turističkom ponudom Crne Gore i mogućnošću da se svakodnevno za samo dva i po sata dođe u destinaciju bogatu raznolikostima, kao što je Crna Gora.

“Oni su imali priliku da posjete sjever Crne Gore, uživaju u šetnji u prirodi, voze se džipovima po obroncima Bjelasice, upoznaju se sa ski ponudom, da borave u seoskim domaćinstvima, ali i da osjete čari luksuzne ponude, mediteranske gastronomije i starih gradova. Oni su već u toku same posjete podijelili pregršrt fotografija sa svojom porodicom i prijateljima, što zaista govori o njihovom iskrenom oduševljenju našom zemljom”, rekla je Čukić.

Ona je podsjetila da postoje svakodnevni letovi iz Izraela prema Tivtu, kao i čarter letovi ka Podgorici.

Iz NTO su kazali da je ta studijska posjeta jedna u nizu realizovanih i planiranih promotivnih aktivnosti kada je u pitanju tržište Izraela. Uspješno realizovana poslovna radionica u Tel Avivu u aprilu, na kojoj je učestvovalo 60 izraelskih turoperatora i poslovnih medija, jedna je od promotivnih aktivnosti koja je doprinijela interesovanju turista sa tog tržišta, što potvrđuje odličan buking koji je zabilježen u crnogorskim hotelima.

U narednom periodu je planirana organizacija studijske posjete izraelskih turoperatora, ali i niz drugih promotivnih aktivnosti.

“Veliko interesovanje turista sa ovog tržišta za putovanja, veliki broj praznika u toku godine, odlična avio povezanost, te predstavljanje Crne Gore kao sigurne destinacije sa raznovrsnom turističkom ponudom osiguravaju njenu atraktivnost za izraelske turiste”, navodi se u saopštenju NTO.

Studijska posjeta realizovana je uz podršku izraelskog turoperatora Eshet tours, strateškog partnera NTO – Gold Travel agencije, rizorta Portonovi Montenegro, hotela Cue, rizorta Jela Natural, restorana Conte, hotela Budva i Regent Porto Montenegro, Skijališta Crne Gore, kao i lokalnih turističkih organizacija Kotora, Budve, Bara i Kolašina.

