Organizovali niz konsultativnih radionica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas je u prostorijama Direktorata za plaćanja, organizovalo niz konsultativnih radionica povodom objavljivanja IPARD javnog poziva za Mjeru 3 – Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

„Naime, tom prilikom potencijalni aplikanti su imali priliku da na operativnom nivou dobiju više informacija o pripremi i podnošenju zahtjeva na ovaj javni poziv koji je otvoren do 6. marta“, navodi se u saopštenju.

Dani otvorenih vrata održavaće se tokom trajanja javnog poziva, tako da svi potencijalni aplikanti imaju priliku da prije zvanične predaje dokumentacije u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima u Direktoratu za plaćanja provjere zahtjev, a sve sa ciljem kako bi izbjegli naknadne dopune dokumentacije i skratili vremenski period do odobravanja sredstava podrške.

„Javni poziv objavljen je 6. februara. Ovim pozivom podržava se isključivo nabavka specijalizovane opreme, mašina i uređaja za preradu, specijalizovanih vozila, te opreme za tretman otpada, zaštitu životne sredine i obnovljive izvore energije, dok je iznos prihvatljivih troškova investicija od 40 hiljada EUR do 1,5 miliona EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su pozvali sve zainteresovane da dođu u prostorije Direktorata za plaćanje i informišu se o potencijalnim mjerama podrške u okviru IPARD programa, na adresi Moskovska 101, Podgorica, tel: 020 672 007, 020 672 026, kao i 067 205 790.

