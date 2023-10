Organizovali nagradno putovanje za britanske turističke agente

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u saradnji sa najvećim britanskim turoperatorom Jet2holidays i turističkom privredom, organizovala VIP nagradno putovanje za turističke agente iz Velike Britanije.

U pitanju je grupa od 12 pobjednika godišnjeg takmičenja Cover Stars 2024, koje organizuje Jet2holidays u partnerstvu sa najuticajnijim britanskim magazinom koji je posvećen turističkim agentima – Travel Weekly. Osim njih, u periodu od ponedjeljka do sjutra u Crnoj Gori borave i predstavnici magazina Travel Weekly i britanskog turoperatora Jet2holidays.

Tokom boravka u destinaciji, turistički agenti imali su priliku da obiđu Budvu, Kotor, Tivat i Cetinje, te se upoznaju sa turističkim atrakcijama i ponudom ovih gradova.

Bryony Hordem ispred turističke agencije Travel Consellors kazala je da je to njen prvi dolazak u Crnu Goru i zaista je prijatno iznenađena.

“Predjeli su nevjerovatni i sve što smo imali priliku da obiđemo je zanimljivo. Crna Gora je posljednjih godina izuzetno zanimljivo tržište za stanovnike Velike Britanije, a tek će se čuti za nju s obzirom na to da je planirano više letova naredne godine“, poručila je Hordem.

Ona je navela da Crna Gora ima raznovrsnu turističku ponudu, a cijene hrane i pića su veoma pristupačne.

Izvršna direktorica prodaje turoperatora Jet2holidays, Emma Broad, kazala je da je Crna Gora ipak prevazišla njena visoka očekivanja i da je riječ o zemlji sa predivnim pejzažima i savršenom prirodom.

Prema njenim riječima, Crna Gora posjeduje idilične pejzaže, netaknutu prirodu, bogato kulturno nasljeđe i zanimljiv dodatni sadržaj, što su stvari koje Britanci traže za savršen odmor.

Direktorica NTO, Ana Tripković Marković, poručila je da je NTO izuzetno zadovoljna saradnjom sa najvećim britanskim turoperatorom.

“Saradnja s turoperatorom Jet2holidays nam je od ključnog značaja za unapređenje aviodostupnosti i rast turističkog prometa sa strateški važnog tržišta Velike Britanije, imajući u vidu da Jet2com i Jet2Holidays saobraća ukupno iz 11 britanskih gradova, što predstavlja tržište od ukupno 51 miliona ljudi”, kazala je Tripković Marković.

Ona smatra da je zaista velika stvar što je Jet2com najavio uvođenje letova iz Birmingema i Londona, pored već uspostavljene linije sa Mančesterom.

“To znači da će Crna Gora biti povezana direktnim letovima sa tri najveća grada Velike Britanije“, dodala je Tripković Marković.

Ona je objasnila da nagradno putovanje za 12 britanskih agenata je samo dio marketinške kampanje koju sprovodimo sa turoperatorom Jet2holidays na tržištu Velike Britanije. Riječ je o kampanji koja predviđa promociju putem digitalnih kanala, uz najsavremenije marketinške alate, ali i putem tradicionalnih kanala promocije, poput bilborda i najslušanijih radio stanica.

Takmičenje Cover Stars se održava više od deset godina i pravo učešća imaju svi turistički agenti sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Crna Gora se našla na naslovnici prestižnog magazina Travel Weekly povodom ovog nagradnog putovanja, što predstavlja dodatnu medijsku promociju na tržištu Velike Britanije.

Pored NTO, podršku organizaciji ovog putovanja pružili su i turistička agencija Kompas Montenegro, hotel Iberostar Belevue i lokalne turističke organizacije Kotora i Cetinja.

