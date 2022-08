Opština Ulcinj i Aerodromi Crne Gore potpisali memorandum o saradnji

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Opštine Ulcinj i Aerodroma Crne Gore potpisali su memorandum o saradnji kojim se stvaraju preduslovi za realizaciju infrastrukturnih investicija i valorizaciju turističkog potencijala, u cilju omogućavanja većeg protoka ljudi, robe, kapitala, usluga i tehnologije.

Memorandum su potpisali predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Bajraktari i predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić.

Iz Kabineta predsjednika Opštine Ulcinj je saopšteno da je memorandumom definisano nekoliko oblasti u kojima je planirana realizacija zajedničkih aktivnosti.

“Planirano je pokretanje zajedničkih aktivnosti u oblastima turizma i avio saobraćaja, kao i drugim oblastima koje čine krucijalne segmente za opšti ekonomski razvoj Ulcinja i Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Jedna od zajedničkih aktivnosti biće i priprema, prezentacija i realizacija projekata od uzajamnog interesa, koji se odvijaju u okviru postojećih organizacija i inicijativa, kao i zajednički nastupi prema trećim zainteresovanim stranama u cilju realizacije infrastrukturnih investicija.

“Radiće se i na unapređenju i poboljšanju kapaciteta na lokalnom i državnom nivou iz oblasti turizma i avio saobraćaja kao i promociji turističke ponude Ulcinja i Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Bajraktari je rekao da ga raduje potpisivanje tog dokumenta, jer je time uspostavljena saradnja koja će, na ozbiljan i institucionalan način, sagledavati mogućnosti za valorizaciju turističkih potencijala Opštine Ulcinj i Crne Gore, posebno u oblasti avio saobraćaja.

„Izgradnja aerodroma u Opštini Ulcinj je od ogromnog značaja, posebno kada je u pitanju dovođenje gostiju iz Zapadne Evrope i drugih avio destinacija glavnih emitivnih tržišta. Razvoj Velike plaže i planiranih rizorta je nezamisliv bez odgovarajućeg aerodroma“, smatra Bajraktari.

Aerodromi Crne Gore su spremni da stave na raspolaganje svu neophodnu tehničku pomoć i eskpertizu Opštini Ulcinj, kako bi zajedno došli do što kvalitetnijih projekata u oblasti turizma i avio saobraćaja.

