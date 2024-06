Opština Bar odobrila sredstva za podršku razvoja zanatstva

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar donijela je odluku o odobravanju sredstava za podršku razvoja zanatstva za ovu godinu.

Sredstva su putem javnog poziva dodijeljena preduzetnicima za realizaciju njihovih biznis planova.

Pravo na podršku ostvarila je Danijela Bajčeta za proizvodnju namještaja za opremanje apartmana i stanova u iznosu od tri hiljade EUR.

Podršku u istom iznosu ostvario je i Ardijan Bajrović, za servis obuće i kožne galanterije.

“Ova sredstva su dodijeljena kako bi se podržala realizacija biznis planova prijavljenih na javni poziv za učešće u Programu za podršku razvoja zanatstva koji je Opština Bar raspisala sredinom aprila, a za koji je budžetom opredijeljeno 30 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom projektu iznosi tri hiljade EUR.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za nabavku opreme, alata i repromaterijala, zatim za promociju zanata kroz učešće na sajmovima, ili promotivne materijale i aktivnosti, kao i za obuke i edukacije vezane za specifične zanate.

