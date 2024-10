Opština Bar nastavlja sa podrškom mladim poljoprivrednicima

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar donijela je odluku o odobravanju sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima za ovu godinu po javnom pozivu, čime se nastavlja dosljedna podrška mladima u poljoprivrednom sektoru.

Iz Opštine Bar su rekli da ta odluka ima za cilj unapređenje poljoprivrednih gazdinstava na području Bara, pružajući finansijsku pomoć mladim proizvođačima kako bi modernizovali svoje procese i unaprijedili produktivnost.

“Ovoga puta, podržan je mladi poljoprivrednik Elvis Petović s iznosom od devet hiljada EUR, koji će biti usmjeren na nabavku pčelinjih zajednica i prateće opreme, što će značajno doprinijeti razvoju njegovog gazdinstva”, navodi se u saopštenju.

Kroz transparentan proces dodjele sredstava, Opština Bar potvrđuje svoju posvećenost stvaranju povoljnijih uslova za mlade u poljoprivredi, čineći ovaj sektor atraktivnijim za nove generacije.

“Ova inicijativa je važan korak ka jačanju ruralnih zajednica i podršci mladim preduzetnicima, u skladu sa strateškim ciljevima razvoja opštine”, navodi se u saopštenju.

Takođe, važno je napomenuti da je Opština Bar u budžetu za ovu godinu predvidjela ukupno 30 hiljada EUR za podršku mladim poljoprivrednicima, što pokazuje kontinuiranu predanost unapređenju ovog sektora i održivom razvoju ruralnih područja.

