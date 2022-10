Oprezno trgovanje

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica blago pale, a trgovalo se oprezno jer ulagači nijesu sigurni da ima razloga za dalju kupovinu dionica, nakon snažnog rasta njihovih cijena u prethodna dva dana.

Dow Jones oslabio je 0,14 odsto na 30.273 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,2 odsto na 3.783 poena, a Nasdaq indeks 0,25 odsto na 11.148 bodova, prenosi Hina.

Nakon što su u prethodna dva dana Dow Jones i S&P 500 zabilježili najveći dvodnevni skok od aprila 2020. godine, tržište se u srijedu smirilo.

Ulagači su oprezni, na šta ukazuje manji obim trgovanja. Vlasnika su zamijenile 10,4 milijarde dionica, dok je prosječni dnevni obim u posljednjih 20 dana iznosio 11,6 milijardi.

Prethodnih je dana na tržištu prevladalo mišljenje da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

No, u srijedu je predsjednica ogranka Fed-a u San Francisku, Mary Daly, kazala da inflacija predstavlja problem i da centralna banka ostaje pri svojoj politici.

„Put je jasan – podići ćemo kamatne stope u restriktivno područje i tu ih držati neko vrijeme. Predani smo tome da spustimo inflaciju i na tom ćemo putu ostati sve dok to doista i ne postignemo”, kazala je Daly.

Zbog toga se na tržištu novca sada procjenjuje da će Fed na dvodnevnoj sjednici 1. i 2. novembra ponovo, već četvrtu sjednicu zaredom, povećati ključne kamate za agresivnih 0,75 procentnih poena.

A da bi se inflacija još neko vrijeme mogla zadržati oko najviših vrijednosti u istoriji, pokazuju podaci sa i dalje snažnog tržišta rada.

Agencija za zapošljavanje ADP objabila je da je u septembru broj zaposlenih u privatnom sektoru SAD-a porastao za 208 hiljada, nešto više nego što se očekivalo.

Snažna potražnja za radnicima nagovještava da će se pritisak na rast plata, a time i potrošnje, te inflacije, nastaviti.

Zbog toga će u fokusu ulagača biti službeni izvještaj vlade o zapošljavanju u proteklom mjesecu, koji bi mogao značajno da utiče na smjer tržišta.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,48 odsto na 7.052 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,21 odsto na 12.517 poena, a pariski CAC 0,9 odsto na 5.985 bodova.

