Oprezan optimizam turističkih poslenika za postsezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS9 – Crnogorski hotelijeri i vlasnici privatnog smještaja ulaze u postsezonu s opreznim optimizmom, oslanjajući se na grupne dolaske, konferencije i dugoročne partnere kako bi održali popunjenost kapaciteta.

Uprkos brojnim izazovima, poput nedostatka radne snage, problema s avio-povezanošću i lošeg vremena koje utiče na last-minute rezervacije, postsezona postaje ključna za finansijsku održivost turističkog sektora, piše Pobjeda.

Hoteli bilježe stabilnu potražnju za grupne događaje, dok privatni izdavaoci prilagođavaju ponudu sezonskim gostima, naglašavajući da su “mirniji” septembar i oktobar idealni za porodične odmore i putnike koji cijene povoljnije cijene i manje gužve.

Međutim, uz optimizam dolaze i ozbiljne brige. Neki od dugogodišnjih posjetilaca Budve, koji su ranije godinama dolazili u taj grad, najavili su da sljedeće godine neće tu odmarati, nezadovoljni izgledom, higijenom i nedostatkom reda u gradu.

Iako se Budva percipira kao atraktivna destinacija za mlađu populaciju, mnogi gosti, koji su ranije bili vjerni Crnogorskom primorju, razmišljaju o promjeni destinacije. Problemi poput neregulisane infrastrukture, loše organizacije i gužvi dodatno otežavaju održavanje konkurentnosti.

Ipak, hotelijeri i izdavaoci smještaja ulažu napore da zadrže postsezonski promet kroz prilagođavanje cijena i fokusirajući se na kvalitet usluge, u nadi da će sezona biti signal za nužne promjene u crnogorskom turizmu.

Pomoćnik generalnog direktora hotela Budva i direktor prodaje, Mića Ivanović, kazao je Pobjedi da imaju dobre najave za postsezonu i da su imali već dosta potvrđenih događaja i grupa već u maju.

“Septembar i oktobar su mjeseci koji su nama vrlo traženi, u kojima imamo veliki broj upita za konferencije i grupne dolaske. Trenutno nam je septembar na istom nivou kao prethodne godine na nekih 90 odsto, oktobar je bolji u odnosu na prošlu godinu za nekih deset do 15 odsto što se tiče popunjenosti”, rekao je Ivanović.

Kada je riječ o cjenovnoj situaciji, ove godine je zabilježen rast srednje prosječne cijene za oba mjeseca.

“Primjećujemo da je manje individualnih gostiju, da je pad broja gostiju preko onlajn kanala i da je mali broj rezervacija u last minute i walk in. Posljednjih dana imamo dosta otkazivanja onlajn rezervacija za naredni period i to većinom zbog otkazanih letova”, naveo je Ivanović.

On je objasnio da je period postsezone predviđen većinom za grupna putovanja. Struktura gostiju se u velikom obimu razlikuje od sezone, jer je ova imala šaroliku lepezu gostiju iz raznih djelova svijeta, dok je situacija u postsezoni svedena na svega nekoliko zemalja.

“Ukoliko izuzmemo seminare, koji okupljaju učesnike uglavnom iz regiona i domaće goste, grupnih dolazaka imamo sa tržišta Izraela, Turske, Švajcarske, Argentine i Francuske. Naši stalni partneri, koji nam rade tržište Velike Britanije, potrudili su se da ove godine u postsezoni imamo rekord kada je u pitanju to tržište”, kazao je Ivanović.

On je dodao da je postsezona jako bitna za održivost hotela i da nekada može biti mač sa dvije oštrice.

“Ako se iz prevelike želje za dobrim rezultatima postave prevelike cijene, vrlo često se postiže negativan efekat. Dakle, formiranje cijena u postsezoni i samo bukiranje se vrše prije glavne sezone i većina rezervacija se tada i potvrdi, pa se već unaprijed zna sa kakvom postsezonom ćemo imati posla. Na sreću, pošto se nijesmo mogli osloniti na individualne dolaske, grupama i događajima popunili smo kapacitete našeg hotela, a primijetno je da je individualnih dolazaka, nažalost, sve manje u postsezoni posebno u periodima radnih dana. Vikendom ima više gostiju, ali to kratko traje”, saopštio je Ivanović.

On smatra da je najveći izazov i ove postsezone radna snaga. Poslije završene uspješne sezone i ljetnjih raspusta, dosta sezonskog personala zaključilo je ugovore, a sačekao ih je obiman posao.

“Radnici koji su odradili sezonu su poprilično iscrpljeni i treba uhvatiti novi “udah” da se uspješno odradi postsezona. Novih radnika je, nažalost, sve manje na tržištu i to je gorući problem svih hotelijera. Drugi veliki problem jeste avio-dostupnost, odnosno naša nepovezanost – naveo je Ivanović.

Kada je riječ o glavnoj sezoni, hotelijeri su zadovoljni iako imaju pad rezultata dodatnog sadržaja.

“Iako smo imali nevjerovatnih problema u julu, izvođenjem radova na glavnoj ulici i preusmjeravanjem saobraćaja na šetalište tik uz hotel, uspjeli smo postići dobre rezultate. Nikad veće izazove nijesmo imali kao u avgustu. Što se tiče ostvarnih rezultata dodatnih sadržaja hotela, imamo evidentan pad. Sva dodatna prodana mjesta hotela imaju drastičan pad potrošnje, što nam ukazuje da su gosti ove sezone bili spremni da plate samo smještaj bez ikakvih dodatnih usluga”, rekao je Ivanović.

On je dodao da je ova godina pokazala da je Budva i dalje interesantna destinacija za mlađu populaciju.

“Dosta stalnih gostiju je vrlo nezadovoljno izgledom i higijenom u grada”, kazao je Ivanović.

On je naglasio da gosti, koji obožavaju Budvu i dolaze godinama na odmor, ozbiljno razmišljaju da od sljedeće godine promijene destinaciju, jer je grad neuređen, prljav, bez ikakvog reda i smisla.

“Užasnuti su stanjem Starog grada i odnosom prema prelijepoj Budvi koju pamte po mnogo boljem i ljepšem izdanju. Iskreno se nadam da će nam ova sezona biti opomena kako ne treba raditi i kako se ne smije odnositi prema jednoj turističkoj destinaciji ukoliko se razmišlja o održivosti”, poručio je Ivanović.

Direktor hotela Lighthouse u Herceg Novom, Jovan Vukalović tvrdi da su najave za postezonu na nivou prošlogodišnjih.

“Neće doći do nekog značajnijeg povećanja. Očekujemo već od Nove godine pa do završetka Praznika mimoze solidnu popunjenost”, kazao je Vukalović.

Što se tiče profila gostiju u njihovom hotelu, uglavnom dolaze učesnici sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija, a prisutan je i određeni broj agencijskih gostiju koji su dio aranžmana obilaska Balkanskog poluostrva.

“Kad pričamo o ljetnjoj sezoni, naši gosti su dominantno iz regiona kroz, već dugogodišnju, saradnju sa agencijama preko kojih ostvarujemo najveći broj noćenja”, saopštio je Vukalović.

On je kazao da se u postsezoni prilagođavaju cijene.

“Odobravamo posebne popuste i cijene u vansezoni. Budući da je sastav gostiju prilično šarolik, cjenovna politika u najvećoj mjeri zavisi od vrste usluge, dužine boravka i broja gostiju”, naveo je Vukalović.

Kao najveći nedostatak navodi neizgrađenost Herceg Novog kao vansezonske destinacije.

“Smatram da bismo kao grad morali imati mnogo više sportskih, dječjih i uopšte sadržaja prilagođenih boravku porodica. Imamo vrlo blizu u okruženju primjere kako se za desetak godina, stvaranjem uslova za kreiranje sadržaja, dešavaju transformacije destinacija u pozitivnom smislu kada je u pitanju broj gostiju i posjećenost uopšte”, tvrdi Vukalović.

