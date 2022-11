Online kredit do 300 hiljada EUR za samo 48 sati

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka je pripremila jedinstvenu ponudu za klijente iz sektora privrede koji mogu da apliciraju online za kreditnu podršku do 300 hiljada EUR, bez finansijske dokumentacije u procesu odobrenja, uz odluku u roku od maksimalno 48 sati.

Direktorica Odjeljenja za poslovanje s privredom i malim i srednjim preduzećima, Aleksandra Mitrović, kazala je da je Addiko banka na tržištu prepoznata po brzom i jednostavnom kreditnom procesu.

„To podrazumijeva mogućnost klijenta da aplicira za iznos kredita do 300 hiljada EUR uz rok otplate do 36 mjeseci, bez bilo kakve finansijske dokumetacije, samo uz zahtjev za kredit“, rekla je Mitrović.

Ona je napomenula da klijent dobija odgovor u maksimalnom roku od 48 sati, bez obzira da li je on pozitivan ili negativan.

„Dodatno, ukoliko se radi o postojećem klijentu Addiko banke i ukoliko klijent ima već otvoren račun u Addiko sistemu, taj proces i odobrenja i realizacije kredita možemo ‘spakovati’ u ovaj rok od 48 sati“, dodala je Mitrović.

Čitav proces apliciranja se obavlja putem veb sajta banke, a jednostavna procedura podrazumijeva samo mjenicu kao sredstvo obezbjeđenja.

Sve što je potrebno je da klijent pristupi veb stranici Addiko banke i izabere preliminarnu online ponudu, u kojoj je dovoljno da unese iznos kredita, matični broj kompanije i kontakt telefon.

„U roku od jednog minuta dobiće informaciju da li se kandiduje za dalju proceduru ili ne. Ukoliko se kandiduje, neko od naših prodavaca će ga pozvati do kraja radnog dana, a ukoliko ne, dobiće automatski odgovor da nije kandidat za tu vrstu proizvoda i za taj iznos za koji je zainteresovan“, objasnila je Mitrović.

Više informacija korisnici mogu da potraže na web stranici https://www.addiko.me/, kao i putem Kontakt centra na broj 19990, svakog radnog dana od osam do 19 sati i subotom od osam do 13 sati.

