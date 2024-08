Odžić: Dodatno povećanje PDV-a i akciza neće dati željene efekte po budžet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dodatno povećanje poreza na dodatu vrijednost (PDV) i akciza, ne samo što će dovesti po rasta inflacije, nego neće dati ni željene finansijske efekte po budžet, saopštio je zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP) i predstavnik Evropskog saveza, Petar Odžić.

“Podizanje stopa poreza uvjek prati slabiji procenat naplate, pa ćemo doći do rasta cijena svih proizvoda, a u budžetu sa druge strane nećemo postići efekat i nadomjestiti već nedostajuća sredstva”, naveo je Odžić u saopštenju.

On je naveo da Crna Gora već ima veću stopu PDV-a nego Hrvatska, koja je članica Evrospke unije (EU), a i stopa inflacije je daleko veća.

“Tako smo dočekali da cijene u Crnoj Gori premašuju cijene u evropskim metropolama. Nikako ne smijemo dozvoliti da ovim nametima ‘krpimo rupe’ populističkih mjera. Sezona je pokazala da podizanje PDV-a u turizmu istog momenta dovodi do enormnog skoka cijena, čime prestajemo biti konkurentni na tržištu, pa dobijamo efekat koji sam pominjao – veće cijene, ali manje para u budžetu države, što je produkt dosta loše sezone”, upozorio je Odžić.

Prema njegovim riječima, vraćanje PDV-a na sedam odsto za sve ugostitelje, omogućilo bi Crnoj Gori bolju konkurentnost, ali i bolje punjenje budžeta kroz mnogo bolje sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS