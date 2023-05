Odžić: Borićemo se da Crna Gora bude poželjna za turiste svih 365 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijaldemokratska partija (SDP) će se boriti da Crna Gora, kao turistička destinacija, bude poželjna za turiste svih 365 dana, poručio je kandidat za poslanika na listi SDP – Za našu kuću, Petar Odžić.

„U proteklom periodu dokazali smo da umijemo da upravljamo javnim finansijama, u narednom periodu, primjer Budve preslikaćemo i na državni budžet“, naveo je Odžić.

On je, kako je saopšteno iz SDP-a, kazao da će u potpunosti konsolidovati javne finansije, smanjiti nezaposlenost i ograničiti rast cijena osnovnih životnih namirnica.

Odžić je rekao da će za građane obezbijediti povoljne uslove kreditiranja.

On je dodao da će zaštititi domaće proizvođače i omogućiti im fer uslove, kako bi zemlja manje zavisila od uvoza.

„SDP će se boriti da Crna Gora, kao turistička destinacija, bude poželjna za turiste svih 365 dana, uz nužnu bolju aviopovezanost sa zemljama zapadne Evrope, Skandinavije, ali i zemljama Bliskog istoka“, kaže se u saopštenju.

Za to je, kako je rekao Odžić, nužno poboljšati ponudu kroz izgradnju hotela sa 5+ zvezdica, EKO rizorta, ali i razvoja ruralnog-seoskog turizma.

On je kazao da je potrebno stvoriti preduslove za valorizaciju atraktivnih lokaliteta na crnogorskom primorju, sa akcentom da održivi, a nikako masovni turizam i stanogradnju.

„Naravno, sve to treba uraditi vodeći računa o očuvanju životne sredine i zaštiti prostora kao jedinog limitiranog resursa“, navodi se u saopštenju.

Odžić je rekao da je nužno u narednom mandatu raditi na poboljšanju uslova u ribarstvu, kroz izgradnju dodatnih ribarskih luka, izgradnju fabrike za preradu plave ribe, ali i obezbijediti dodatna sredstva iz fondova Evropske unije za modernizaciju i revitalizaciju flote.

SDP će se, kako je naveo Odžić, boriti za poboljšanje saobraćajne infrastrukture, kroz izgradnju druge dionice auto-puta, završetka izgradnje četiri trake od aerodroma Tivat do Budve, ali i sanaciju i revitalizaciju željezničke infrastrukture, koja je preduslov za dalji razvoj Luke Bar, koja je ključna pomorska veza sa svijetom.

On je kazao da u sklopu buduće Vlade treba vratiti ministarstvo pomorstva, kako bi se nagomilani problemi riješili, ali i omogućio servis za tako značajnu privrednu granu.

„U sklopu ministarsva oformiti i sektor za pomorce, kako bi im pomogli u ostvarenju njihovih prava, ali i napravili sponu između njih i države koja do sada nije postojala“, navodi se u saopštenju.

