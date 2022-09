Održivo upravljati prirodnim resursima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Održivo upravljanje raspoloživim prirodnim resursima na liniji modernog evropskog razvoja siguran je put bolje budućnosti Žabljaka i svih njegovih građana, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je, u čestitki povodom Dana opštine Žabljak, kazao da je uvjeren da će lokalna samouprava racionalnim korišćenjem njegovih jedinstvenih prirodnih ljepota, nastaviti da gradi Žabljak kao prepoznatljivu turističku destinaciju u ovom dijelu Evrope.

„Durmitoski kraj je neodvojivi dio slavne crnogorske istorije. Slobodarstvo, antifašizam i lojalnost svojoj državi Crnoj Gori su temelji na kojima se uzdiže današnji Žabljak kao stjecište turističkih zaljubljenika iz cijelog svijeta”, navodi se u čestitki.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Veselinu Vukićeviću, predsjedniku Skupštine Vidoju Tomčiću, odbornicima skupštine opštine, učesnicima svečane sjednice i svim građankama i građanima Žabljaka.

