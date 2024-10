Održivo finansiranje ključno za dugoročni ekonomski rast

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Održivo finansiranje predstavlja ključni element za obezbjeđivanje dugoročnog ekonomskog rasta, ocijenjeno je na radionici koja je za predstavnike poslovnih banaka organizovana u Centralnoj banci (CBCG).

Viceguverner CBCG, Nikola Fabris, rekao je da održivo finansiranje ne predstavlja samo priliku, već uvodi odgovornost da se osigura dugoročna otpornost institucija i prilagođavanje promjenjivim zahtjevima globalnog tržišta.

On je na radionici o razvoju Strategije održivog finansiranja u finansijskom sektoru, kazao da je takvo finansiranje mnogo više od trenda i da je esencijalni dio modernog finansijskog odlučivanja, te da u vremenu suočavanja sa globalnim izazovima održive finansijske prakse nude odgovore na pitanje kako se može stvoriti stabilan i prosperitetan ekonomski sistem na duži rok.

„Institucije koje već integrišu ESG principe u svoje poslovne modele bolje su pozicionirane za upravljanje rizicima i prilagođavanje promjenama, što ih čini konkurentnijim na tržištu“, rekao je Fabris na radionici koju su organizovali CBCG i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji sa Ministarstvom finansija Austrije i Fondom za savjetovanje o investicionoj klimi (FIAS).

Iz CBCG su saopštili da su na radionici razmatrani ključni elementi strategija održivog finansiranja u globalnom i evropskom kontekstu, kao i praktične primjene i prednosti usvajanja praksi održivog finansiranja unutar lokalnog regulatornog i ekonomskog okruženja.

Regionalni menadžer IFC za Zapadni Balkan, Nikolas Markije, kazao je da saradnja sa CBCG predstavlja važan korak ka održivoj finansijskoj transformaciji Crne Gore.

„Zajedničkim radom postavljamo temelje za otporniji finansijski sektor, integrišući ESG kriterijume u procese donošenja odluka i otvarajući mogućnosti za zelene investicije“, naveo je Markije.

On smatra da održivo finansiranje više nije samo ideal usmjeren ka budućnosti, već predstavlja ključni element za obezbjeđivanje dugoročnog ekonomskog rasta.

„Naš fokus je na opremanju finansijskih institucija alatima potrebnim za kretanje kroz ekološke rizike i korišćenje zelenih mogućnosti, u susret budućnosti u kojoj finansije predvode put ka izgradnji održive ekonomije“, objasnio je Markije.

Cilj okupljanja predstavnika bankarskog sektora, posebno zaposlenih koji su uključeni u aktivnosti razvoja održive finansijske strategije, kao i odjeljenjima za poslovni razvoj i rizik, je unapređenje razumijevanja i implementacije strategija održivog finansiranja, u skladu sa Mapom puta finansijskog sektora ka održivim finansijama kao instrumentom za objedinjavanje napora različitih institucija na stvaranju održivog finansijskog sistema.

