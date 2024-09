Održana sjednica radne grupe za izradu Mape puta finansijskog sektora ka održivim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konstitutivna sjednica međuinstitucionalne radne grupe za izradu Mape puta finansijskog sektora ka održivim finansijama, kojom koordinira Centralna banka (CBCG), održana je danas.

“Radna grupa, formirana je kao privremeno radno tijelo Savjeta za finansijsku stabilnost sa ciljem izrade dokumenta o uticaju životne sredine, društvenih i upravljačkih principa pri donošenju odluka o ulaganjima u finansijskom sektoru”, saopšteno je iz CBCG.

Kako su objasnili, Mapa puta ima za cilj uspostavljanje jedinstvene strategije koja obuhvata više međusobno povezanih ciljeva usmjerenih na ubrzanje tranzicije crnogorske privrede ka održivom poslovanju.

“Ključni ciljevi uključuju povećanje finansijskih tokova ka prioritetima održivog razvoja, integraciju faktora životne sredine, društvenih aspekata i upravljanja (ESG) u proces donošenja finansijskih odluka, kao i jačanje praksi upravljanja rizicima povezanim sa klimatskim promjenama i ekološkim izazovima”, dodaje se u saopštenju.

Radnu grupu, kojom u ime CBCG koordinira savjetnica guvernerke za ESG i inovacije, Biljana Gligorić, čine i predstavnici ministarstava finansija i ekonomskog razvoja, Komisije za tržište kapitala, Agencije za nadzor osiguranja, Udruženja banaka, Agencije za investicije, Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, Zelenog kluba Skupštine Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Privredne komore, Kancelarije za održivi razvoj UNDP, nezavisni eksperti i NVO.

