Održana radionica za pisanje sažetaka projekata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma organizovalo je prošle sedmice radionicu za pisanje sažetaka projekata za potencijalne aplikante za bespovratna sredstva u okviru grant šeme za podršku ženskom i preduzetništvu mladih.

Iz Ministarstva je saopšteno da je radionica bila prilika da se potencijalni podnosioci predloga projekata upoznaju sa ključnim elementima poziva, kriterijumima prihvatljivosti, ciljevima i prioritetima, kao i strateškom relevantnosti poziva.

“Takođe, učesnici su bili u prilici da se bliže upoznaju i sa smjernicama za pisanje sažetaka projekata i za procjenu troškova, odnosno planiranjem i pripremom budžeta”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su napomenuli da su ciljne grupe poziva preduzeća u vlasništvu žena i mladih mlađih od 30 godina, zatim inovaciono-preduzetnički centri, poslovno-tehnološki inkubatori i centri za transfer tehnologija, kao i nevladine organizacije koje se bave oblastima razvoja poslovanja, ženskog i preduzetništva mladih i promocije izvoza.

Radionica je organizovana u okviru projekta Smart Adria Blue Growth programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, dok su sredstva za grant šemu obezbijeđena od Evropske unije (EU), uz kofinansiranje Vlade.

Iz Ministarstva su podsjetili da je krajnji rok za podnošenje sažetaka projekata 27. decembar.

