Održana prva javna rasprava o Nacrtu predloga Programa razvoja Cetinja

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Građani su na prvoj održanoj javnoj raspravi o Nacrtu predloga programa razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu dali predloge za rješavanje problema uglavnom infrastrukturne prirode.

Prijestonica Cetinje je počela javnu raspravu o Nacrtu predloga programa razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu, a sinoć je održana javna rasprava u Mjesnoj zajednici Bajice.

„Na javnoj raspravi u Bajicama građani su iznijeli predloge za rješavanje problema uglavnom infrastrukturne prirode vezane za Bajičku ulicu, vodosnabdijevanje, dječije igralište, rasvjetu i slično“, navodi se u saopštenju Prijestonice Cetinje.

Naredna javna rasprava zakazana je za sjutra u hotelu Grand sa početkom u 18 sati.

Javna rasprava o Nacrtu predloga programa razvoja Prijestonice Cetinje za narednu godinu traje sve do 28. jula, kada će se u skupštinskoj sali Prijestonice održati centralna javna rasprava.

Sve predloge i pitanja građani mogu uputiti na email: [email protected], a sam Nacrt predloga je dostupan na zvaničnom sajtu Prijestonice: www.cetinje.me.

