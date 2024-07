Održana konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konstitutivna sjednica Partnerskog savjeta za regionalni razvoj održana je danas u Podgorici, a cilj je, kako je saopšteno, da se pruži zajednički doprinos jačanju saradnje lokalnih vlasti sa nacionalnim resorima.

Sjednicom je predsjedavao ministar ekonomskog razvoja i potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj, kao predsjednik ovog Savjeta.

„U pitanju je novi saziv ovog Savjeta, u unaprijeđenom i proširenom sastavu, koji pored toga što sada ima ministarski nivo članstva, kao i rukovodioce državnih organa i institucija, udruženja poslodavaca i nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine, prvi put okuplja gradonačelnike, odnosno predsjednike svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja.

Gjeloshaj je rekao da sastav ovog tijela, čije je izmjene u odnosu na prethodnu strukturu inicirao, daju za pravo da očekivanja budu velika.

On je dodao da se nada da će svi zajednički dati doprinos jačanju saradnje lokalnih vlasti sa nacionalnim resorima.

„Vjerujem da ćemo time stvoriti dobar osnov da djelujemo u pravcu prevazilaženja regionalnih razlika. Jaka međuresorna saradnja uslov je da adekvatno podržimo lokalni ekonomski razvoj, čime stvaramo pretpostavke za unapređenje životnog standarda u svim lokalnim samoupravama“, istakao je Gjeloshaj.

Na sjednici su razmotrene izmjene i dopuna Zakona o regionalnom razvoju, izvještaj o realizaciji Strategije regionalnog razvoja za prošlu godinu, strateški planovi razvoja lokalnih samouprava, Poseban program ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore (ekonomsko državljanstvo) i registri nameta i podsticajnih mjera za investicije za ovu godinu koje vodi Ministarstvo ekonomskog razvoja.

U nastavku sjednice evidentirane su preporuke, posebno za jednice lokalne samouprave, od kojih se očekuje aktivno angažovanje.

Konstatovano je da zajednički rad na unapređenju poslovnog ambijenta, kao osnova za podsticaj konkuretnosti lokalne privrede, treba da bude u fokusu.

„Takođe, očekuje se razmjena informacija o programima podrške na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi se sa jedne strane na adekvatan način odgovorilo potrebama privrede, a sa druge obezbijedila bolja informisanost privrede o mogućnostima podsticaja i visok stepen realizacije raspoloživih sredstava“, navodi se u saopštenju.

Partnerski savjet za regionalni razvoj u narednom periodu izvjestiće Vladu o svom radu, uz zaključke i preporuke sa ciljem preduzimanja dodatnih mjera za unapređenje regionalnog razvoja i davanjem preporuka za utvrđivanje prioriteta razvoja, pri čemu je jača međuresorna saradnja prepoznata od svih učesnika kao važan faktor uspješnog djelovanja.

