Održali radionicu u cilju podsticanja nove turističke ponude

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar je u petak organizovala prvu od pet radionica za lokalne aktere, sa namjerom da osnaži dosadašnju i podstakne novu turističku ponudu u Starom gradu i toj opštini.

“Prva radionica organizovana je u prostorijama Creative Hub-a u Starom gradu u Baru, na kojoj je učestvovalo 15 predstavnika lokalnih turoperatora, vodiča, pružaoca usluga smještaja i aktivnosti na selu, drugih preduzeća iz oblasti turizma i lokalnih institucija”, navodi se u saopštenju.

Glavna tema prve radionice bila je Raskršće civilizacija i kulturno naslijeđe kao okosnica turističke ponude. Nakon uvoda uslijedila je diskusija o uskim grlima duž lanca vrijednosti i važnosti dobavljača, kvalitetu interpretacije i kvalitetne vodičke službe, kao i značaju stalne edukacije svih ostalih dobavljača.

Iz TO Bar je saopšteno da se razgovaralo i o trenutnim i potencijalnim emitivnim tržištima, a neki od zaključaka iz ove radionice će oblikovati tok preostalih radionica iz serijala, posebno završnu radionicu.

“Ovih pet radionica su jedan od četiri programa obuke koji se realizuju sa javnim i privatnim akterima, odnosno lokalnim institucijama, preduzećima, istraživanjima i građanima”, dodaje se u saopštenju.

Tokom radionica analiziraće se postojeći okvir koji reguliše valorizaciju kulturnog naslijeđa i turizam u projektnim područjima, dijeleći potrebe, prepreke i poteškoće i razvijajući moguća rješenja za unapređenje javnih politika i postojećih turističkih usluga.

Osnovni cilj Emoundergrounds-a je jačanje atraktivnosti/konkurentnosti uključenih prekograničnih teritorija kako bi se ojačao društveni/ekonomski razvoj i održiv/pametan/inkluzivni rast cijele makro jadransko-jonske regije promocijom novog, transnacionalnog integrisanog kreativno-kulturnog turizma i proizvoda zasnovanog na naprednim emocionalnim tehnologijama i inovativnim marketinškim alatima.

