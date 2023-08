Odobreni grantovi za samozapošljavanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za zapošljavanje (ZZZ) odobrio je grantove za samozapošljavanje za 52 korisnika u okviru programa Podsticaji za preduzetništvo za ovu godinu.

Odluku o izboru korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje donio je Upravni odbor ZZZ po prethodno objavljenom konkursu.

U realizaciju programa će biti uloženo ukupno 497,48 hiljada EUR.

Korisnici sredstava su nezaposleni koji su prepoznali izlaz iz nezaposlenosti u samozapošljavanju.

“Oni će dobiti finansijsku podršku Zavoda u iznosu od četiri hiljade do deset hiljada EUR da pokrenu sopstveni biznis, samozaposle se i otvore nova radna mjesta za dodatno zapošljavanje 20 osoba iz evidencije nezaposlenih Zavoda”, navodi se u saopštenju.

Iz Zavoda su ocijenili da je program Podsticaji za preduzetništvo višestruko koristan, jer se njegovom realizacijom proširuje privredna baza, smanjuje siva ekonomija i istovremeno smanjuje nezaposlenost.

“Iz ovih razloga, Upravni odbor je zaključio da je potrebno izdvojiti mnogo više sredstava za realizaciju programa Podsticaji za preduzetništvo u narednim godinama”, zaključuje se u saopštenju.

