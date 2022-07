Odluka Vlade o gašenju MW-a štetna i ishitrena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U kompaniji Montenegro Works (MW) su iznenađeni odlukom Vlade da pokrene skraćeni postupak dobrovoljne likvidacije tog preduzeća, što smatraju štetnom i ishitrenom odlukom.

„Za odluku smo saznali iz medija, što dovoljno govori o profesionalnosti Vlade i njenoj želji da išta mijenja u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju MW-a.

Vlada je na današnjoj sjedici usvojila Predlog odluke o dobrovoljnoj likvidaciji MW-a, uz ocjenu da je preduzeće prihodno neodrživo, ali i da godinu posluje nezakonito i bez pravnog osnova.

Predstavnici MW su rekli da ih posebno čudi to što se odluka donosi u trenutku kada su predstavili rezultate analiza poslovanja osam kompanija u državnom vlasništvu, a koje su pokazale da je stanje u većini kompanija katastrofalno.

„Stičemo utisak da se ovom odlukom želi spriječiti predstavljanje rezultata analiza stanja u ostalim državnim preduzećima koje smo najavili za kraj septembra“, navodi se u saopštenju.

Takođe, očigledno je da, kako su rekli, Vladi ne odgovara rad MW-a, jer su još ranije propisali kriterijume kojim se definišu uslovi za odabir članova upravnih odbora u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države u skladu sa najboljom međunardnom praksom, a svjedoci smo da nijesu uzeti u obzir prilikom posljednjih imenovanja.

„Kada cijela Evropa rješenje pronalazi u izgradnji centralizovanog nadzora i upravljanja ovim privrednim društvima, crnogorska Vlada se odlučuje da stvari vrati nekoliko koraka unazad, vraćajući politički vođenim ministarstvima upravljačku palicu – model koji se pokazao neuspješnim. Dodatno, da li zaista jedna Direkcija u okviru Ministarstva finansija može da odgovori ovako izazovnom zadatku“, pitali su iz MW-a.

Oni su rekli da su iznenađeni i obrazloženjem da je Vlada donijela odluku na osnovu „sveobuhvatne analize“ Ministarstva finansija, a koja je navodno pokazala da postojeći status MW-a nije održiv.

„Radi objektivnog informisanja javnosti želimo da saopštimo da Ministarstvo finansija prilikom izrade te „sveobuhvatne analize“ od MW-a nije tražilo ništa od informacija ili podataka na osnovu čega bi mogli da donesu ovakav zaključak, Da jesu, predložili bi još nekoliko mogućih modela razvoja kompanije a koja oni, iz neznanja ili nehtjenja, nijesu uzeli u obzir“, navodi se u saopštenju.

Nažalost, kako se dodaje, za gotovo tri mjeseca od imenovanja, jedini zahtjev resornog Ministarstva se ticao ugovora o radu zaposlenih u toj kompaniji.

„Takođe, predstavnici društva borave u Litvaniji na poziv litvanskih kolega od prije mjesec, kada se nije ni naslućivao ovakav razvoju situacije. I tačno je, bilo je pregovora ali u vidu podrške koje su litvanske kolege bile spremne da pruže kako bi uspjeli u uspostavljanju praksi koje u ovoj zemlji već dugi niz godina besprekorno funkcionišu“, objasnili su iz MW-a.

Oni su zahvalili svim ljudima koji su dali doprinos njihovom radu, na prvom mjestu njihovim kolegama, koji su prethodnih mjeseci dijelili viziju razvoja MW-a i želju da se kroz njihov rad utiče na poboljšanje finansijske situacije u ovim društvima, od čega bi najviše benefita imali građani Crne Gore.

