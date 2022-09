Odluka suda u Londonu ne odnosi se na bilo kakav finansijsko-odštetni zahtjev

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Londonu ne odnosi se na bilo kakav finansijsko-odštetni zahtjev, kazao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad, Vasilije Čarapić.

On je reagovao na navode poslanice Demokratske partije socijalista Jovanke Laličić, koja je rekla da je odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Londonu da odbije zahtjev Crne Gore da se otvore hotel Sveti Stefan i Vila Miločer, potvrdila nestručnst bivšeg ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića.

Čarapić je naveo da je Međunarodni arbitražni sud u Londonu procijenio da je neotvaranje hotela komercijalna odluka Adriatic Properties-a, za koju ta kompanija može da trpi isključivo komercijalne posljedice, čime je tribunal, kako je kazao, eksplicitno ostavio otvoren put državi da traži naknadu štete.

On je rekao da se svjedoči tome da se režimski vojnici po komandi javljaju da obmanjuju javnost, ne bi li nanijeli političku štetu pokretu Evropa sad i građanima Crne Gore.

„Da objasnimo javnosti – odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Londonu ne odnosi se na bilo kakav finansijsko-odštetni zahtjev“, naveo je Čarapić.

Ta odluka, kako je kazao, tiče se zahtjeva kojim je država nastojala da obezbijedi otvaranje hotela u ovoj godini i time zaštiti svoj interes, koji je, shodno potpisanom ugovoru, značio otvaranje Svetog Stefana za goste hotela.

„Ovom mjerom, Vlada je upravo željela da osigura ostanak tog investitora, koji je napustio Sveti Stefan onog trenutka kada je uvidio da je u Crnoj Gori došlo vrijeme da se posluje po tržišnim principima“, navodi se u reagovanju.

Čarapić je rekao da nijesu ni očekivali da oni, koji su sopstvene interese i interese svojih omiljenih investitora uvijek stavljali ispred dobra zajednice, kažu istinu i saopšte činjenice.

„No, uskoro će i ovakvi pokušaji postati tužno podsjećanje na jedan autoritarni, ali ipak propali režim“, kazao je Čarapić.

