Odluka o ukidanju viza građanima Bahreina značajan impuls za investicije

Podgorica, Davos, (MINA-BUSINESS) – Odluka o ukidanju viza građanima Bahreina značajan je impuls za investicije i dalji razvoj turizma u Crnoj Gori, ocijenjeno je tokom sastanka premijera Milojka Spajića i delegacije te zemlje na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

“Prvi konkretni koraci na unapređenju saradnje između Crne Gore i Bahreina, evidentirani su samo dva mjeseca po zvaničnoj posjeti Spajića Manami”, saopšteno je nakon susreta.

Tokom susreta Spajića i delegacije Bahreina predvođene ministrom finansija i nacionalne ekonomije Salmanom bin Kalifom i predsjednikom Fonda rada (Tamkeen) Isa bin Salmanom bin Hamadom Al Kalifom, poručeno je da građanima Bahreina neće biti potrebne vize za dolazak u Crnu Goru.

To bi, kako su ocijenili, trebalo da ima pozitivne implikacije po crnogorsku ekonomiju imajući u vidu da postoji značajno interesovanje za posjetu i inevstiranje u Crnu Goru.

“U tom kontekstu, već se intenzivno radi na spajanju dvije zemlje avio-linijom”, saopšteno je iz Vlade.

Tokom posjete Spajića Bahreinu u novembru prošle godine, što je ujedno i bila prva posjeta na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa, potpisan je Memorandum o razumijevanju sa Tamkeen fondom, na temelju kojeg će u prvoj polovini ove godine početi aktivnosti na diverzifikaciji tržišta rada i dokvalifikaciji radne snage u Crnoj Gori.

„Prekvalifikacije i obuke urađene od Tamkeen fonda, potpuno su promijenile naše tržište rada. Čak 95 odsto Bahreinaca koji sada rade u privatnom sektoru, prošli su Tamkeen obuke, što najbolje pokazuje koliki su benefiti za domaću privredu. Rado ćemo sa Crnom Gorom podijeliti iskustva i znanje u ovoj oblasti. Vaša posjeta Manami bila je kjučni korak za jačanje saradnje naše dvije zemlje“, rekao je Isa bin Salman.

Tokom susreta bilo je riječi i o prilikama za dolazak bahreinskih investitora u Crnu Goru, što bi, kako su ocijenili, moglo da generiše i jačanje ekonomske saradnje dvije zemlje.

„Brojne naše kompanije ozbiljno razmatraju da investiraju i šire poslovanje. Posebno smo oprezni u izboru zemalja, ali Crnu Goru smatramo pouzdanim partnerom. Ukidanje viza nesporno će se pozitivno odraziti u tom smislu“, kazao je Salman bin Kalifa.

Na sastanku je ocijenjeno da će najavljena posjeta krunskog princa i predsjednika Vlade Bahreina, šeik Salman Bin Hamad Al Kalife, Crnoj Gori, dati snažan imuls realizciji zajedničkih ciljeva i jačanju ukupne saradnje dvije zemlje.

