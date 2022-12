Odlični proizvodni rezultati Termoelektrane

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja ove godine je ostvarila odlične proizvodne rezultate i za 11 mjeseci proizvela 1,27 hiljada gigavat sati (GWh) ili 7,8 odsto više od plana, saopštio je nje izvršni direktor Mirko Mazalica.

„Кada govorimo o ukupnom godišnjem planu, očekujemo da će i on biti značajno prebačen, s obzirom da smo već na 96,6 odsto. Na sve to gledam kao na logičan rezultat kontinuiranog odgovornog i kvalitetnog rada svih zaposlenih u TE“, rekao je Mazalica za list Elektroprivreda.

On je dodao da je redovni godišnji remont, sa kapitalnim remontom turbine, trajao 60 dana i da su radovi završeni deset dana prije planiranih i ugovorenih rokova.

„Tačno je da smo u periodu godine kada je hidrologija bila loša, dakle od jula do oktobra, proizvodili između 71 odsto i 93 odsto proizvodnje Elektroprivrede (EPCG). Na godišnjem nivou, za 11 mjeseci učešće TE u proizvodnji EPCG je 56,9 odsto“, kazao je Mazalica.

On je naveo da je TE za 11 mjeseci ove godine radila 6,2 hiljade sati.

„Za to vrijeme je ostvarila proizvodnju od 1,38 hiljada GWh na generatoru ili 1,27 hiljada GWh predatih u mrežu. U ovoj godini smo imali šest ispada, što je otprilike i prosječan broj ako posmatramo neki duži, desetogodišnji period. Imali smo svega 336 sati zastoja postrojenja zbog kvara. Za 40 godina staro postrojenje, smatram to odličnim rezultatom“, poručio je Mazalica.

On je saopštio da je u toku gradnja šest postrojenja u sklopu projekta ekološke rekonstrukcije i da sve ide planiranom dinamikom.

„Rade se građevinski radovi, a do sada je završeno 66 odsto. Ako nas posluži vrijeme, očekujemo da ćemo do kraja godine biti na nekih 70 odsto izvedenih građevinskih radova. Prvi lot opreme, ovih dana kreće iz Кine, a očekujemo da će na gradilištu biti početkom februara“, rekao je Mazalica.

On je naveo da od 1. marta kreću sa izvođenjem mašinskih i elektro instalacija na svim postrojenjima.

Mazalica je kazao da promjene cijena električne energije, koje su se dogodile u prethodnih godinu i po, pokazuju da je veoma važno da Crna Gora ima energetsku nezavisnost.

„To za sada možemo obezbijediti samo kroz ozbiljna ulaganja u termoenergetski blok kako bi imali visok koeficijent pouzdanosti postrojenja i nastavili sa tako dobrim proizvodnim rezultatima. Ta ulaganja možda izgledaju kao velike cifre, ali kada se uporede sa cijenama električne energije iz uvoza, onda se vrlo brzo pokaže da su opravdana“, objasnio je Mazalica.

Kada je riječ o projektu toplifikacije Pljevalja, on je podsjetio da je potpisan ugovor u vrijednosti od 2,5 miliona EUR za projektovanje kompletne trase toplovoda od TE do grada i izvođenje radova na prvoj dionici, dužine 2,3 kilometra.

„Projektovanje je u toku. Planirano je da projektovanje i revizija glavnog projekta bude završeno tokom zimskih mjeseci, a da već sa prvim lijepim, proljećnim danima krenemo sa radovima“, rekao je Mazalica.

On je saopštio da je TE u prethodne dvije godine značajno podmladila kadar, kao i da mlađe kolege pokazuju želju za učenjem i napredovanjem.

„Izuzetno su angažovani, ali to nije dovoljno da bi mogli reći da imamo obučen kadar, koji je spreman da odgovori svim izazovima. Još smo daleko od toga. Smjena generacija, u složenom postrojenju kao što je TE, predstavlja dug i težak proces. Ušli smo u taj proces, istina sa makar pet, šest godina zakašnjenja, ali borimo se i trudimo se svi zajedno, da svaki novi dan donese neko novo iskustvo svim mladim kolegama“, zaključio je Mazalica.

