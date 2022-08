Odlična sezona i rast zaposlenosti obilježili 100 dana rada Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dobri rezultati u domenu poreske i carinske naplate, dolazak oko 50 investitora koji planiraju da zaposle više hiljada građana i odlična turistička sezona obilježili su, između ostalog, prvih 100 dana rada Vlade, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je u video izjavi kazao da je kroz njegov kabinet za taj period prošlo nešto manje od 750 ljudi, od čega 50-ak investitora koji planiraju ukupno da zaposle više hiljada crnogorskih građana.

„Došao je BIG i on će u Podgorici, Nikšiću, Kotoru i Baru otvoriti hiljadu novih radnih mjesta. Stigla je multinacionalna kompanija Artec 3D, koja će do kraja godine zaposliti 100 građana. Stiže Lidl i biće na stotine novih radnih mjesta. Stigao je Adriatic 42, najveći dok za remont super jahti i kruzera u Evropi, i biće 100 novih radnih mjesta do kraja godine“, naveo je Abazović.

On je kazao da su za period od 100 dana razgovarali sa velikim kompanijama koje su zainteresovane za ulaganja, naročito nakon usvajanja Zakona o digitalnim nomadima.

„EPAM je već otvorio predstavništvo sa mnogim radnim mjestima. Imaćemo tri nove fabrike u Tuzima do kraja ljeta, prva otvara 100 novih radnih mjesta. U Nikšiću stiže fabrika alkoholnih pića, 300 novih radnih mjesta. Kompanija Sunny Palace preuzela je Galeb, pa će Ulcinj dobiti prvi hotel sa pet zvjezdiva nakon dugo godina“, poručio je Abazović.

Kako je najavio, stiže i prvi hotel sa pet zvjezdica na Velikoj plaži. Pripremni radovi počinju u septembru, a gradnja u septembru naredne godine.

Abazović je podsjetio i na otvaranje prve dionice auto-puta, bulevara Podgorica-Danilovgrad i vodenog terminala u Tivtu, kao i na polaganje kamena temeljca za žičaru Kotor-Lovćen.

„Uspostavili smo direktne letove i otvorili nova tržišta sa Saudijskom Arabijom i Egiptom. Turistička sezona na jugu zemlje je odlična, na sjeveru i u Podgorici rekordna, a nacionalni parkovi bilježe nevjerovatan rast posjećenosti“, tvrdi Abazović.

On je podsjetio da je Vlada smanjila akcize na gorivo do zakonskog maksimuma, pa sada crnogoski građani plaćaju najniže cijene u regionu.

„Od 1. septembra minimalne penzije će se povećati drastično, a radimo na tome da od januara minimalna penzija bude 60 odsto prosječne zarade, odnosno od 147 EUR da se poveća na 270 EUR. Nakon rebalansa, za penzionere planiramo i 13. penziju“, rekao je Abazović.

On je precizirao i da je poreska i carinska naplata samo u maju povećana 113 miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS