Odgovornim upravljanjem resursima i novim projektima do ubrzanog razvoja Plava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prirodne ljepote i neimarstvo građana Plava i cijele sjeverne regije zaslužuju da budu dostupniji i vidljiviji na međunarodnom tržištu, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je građanima Plava čestitao Dan Opštine, navodeći da bogatstvo tog jedinstvenog planinskog kraja uspješno oplemenjuju i promovišu raznovrsni sadržaji iz oblasti turizma i kulture.

„Plav je stjecište posjetilaca željnih netaknutih pejzaža, zdravih stilova života, autentične ponude, iskrene dobrodošlice. Planskim zalaganjem i inventivnošću lokalne zajednice, Plavsko jezero, padine Visitora, monumentalni vrhovi Prokletija, kao i borovnice, prepoznatljivi su nacionalni turistički simboli“, naveo je Spajić u čestitki.

On je istakao da pored brojnih turista, Plav je ovih dana tijesan da primi i sve zavičajce, koji imaju mnoštvo održivih biznis ideja i projekata.

„Ohrabrujem ih da ih realizuju, u aktuelnom podsticajnom poslovnom ambijentu. Pravimo otklon od negativne prakse tretiranja resursa sjevera kao neiscrpne sirovinske baze, pa šumskom, hidro i prostornom potencijalu pristupamo pažljivo i odgovorno, svjesni njegovog značaja za razvoj ove regije i cijele države“, poručio je Spajić.

On je najavio modernizaciju putne infrastrukture u Plavu, koja će, kako je dodao, doprinijeti da se sjever snažnije poveže sa regionom.

„Reformsko – razvojni programi Vlade, već tokom ove godine, pokazaće da Crna Gora ubrzano ide ka ostvarivanju svojih ciljeva – da bude država socijalne pravde i ravnomjernog razvoja. Siguran da ćete, održivo razvijajući privredu Plava, čuvati i unapređivati građansko jedinstvo i multietnički sklad, još jednom vam čestitam Dan Opštine“, zaključio je Spajić.

