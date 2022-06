Odgovorne funkcije ne mogu obavljati osobe protiv kojih su formirani predmeti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neprihvatljivo je imenovanje bilo kog lica, protiv kojeg je formiran predmet zbog koruptivnih krivičnih djela, na odgovornu poziciju u državnom preduzeću, poručio je ministar pravde Marko Kovač.

Kovač je reagovao povodom odluke da se za člana Odbora direktora Montecarga, ispred državnog kapitala predloži Milan Čolaković.

„Na taj način se šalje pogrešna poruka cjelokupnom društvu i obesmišljava rad pravosudnih institucija na planu gonjenja i procesuiranja počinilaca krivičnih djela, makar i na nivou osnova sumnje“, naveo je Kovač na Twitter nalogu Ministarstva pravde.

Ministarstvo kapitalnih investicija je prošle godine protiv Čolakovića predalo Vrhovnom državnom tužilaštvu dvije prijave o mogućem postojanju krivičnih djela dok je bio direktor Željezničke infrastrukture i Montenegro bonusa.

