Odbor direktora protiv prodaje Budvanske rivijere

Budva, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera protivi se njenoj prodaji i smatra da bi kompanija trebalo da ostane u državnom vlasništvu.

Odbor direktora hotelske kompanije je, u Mišljenju o ponudi MKG Propertiesa za preuzimanje akcija Budvanske rivijere, naveo da je jednoglasno protiv prodaje.

Odbor je u Mišljenju saopštio da smatra, u uslovima postkovid poslovanja, geopolitičke situacije i kretanja na turističkom tržištu, MKG Properties neće u bitnom unaprijediti poslovanje Budvanske rivijere.

Oni su dodali da je u normalnim poslovnim okolnostima HG Budvanska rivijera najuspješnija hotelska grupa u Crnoj Gori, sa tendencijom da u narednim godinama, uz postojeća i planirana investiciona ulaganja, odgovorno korporativno upravljanje i rast profitabilnosti, to i ostane, kao prepoznatljiv crnogorski turistički brend.

Odbor direktora, kako je navedeno, smatra da MKG Properties neće u bitnom unaprijediti ni politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenih.

Oni su kazali da Budvanska rivijera, kao preduzeće u većinskom državnom vlasništvu, kvalitetno i odgovorno vodi politiku zapošljavanja sa tendencijom da nastavi da se na upražnjena radna mjesta zapošljava najstručniji kadar, uz postojanje kvalitetne socijalne politike za zaposlene i njihov radnopravni status.

Iz Budvanske riijere su saopštili da su protiv njene prodaje bili predsjednik Odbora direktora, Mijomir Pejović i članice Ivana Đurović i Sonja Kuljača. Članovi Odbora Jovan Purar i Vladimir Sekulić, kako je objašnjeno, nijesu imali pravo učešća u sačinjavanju Mišljenja, jer se smatraju direktnim učesnicima u smislu člana 29, stav 2 i 3 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Iz kompanije su podsjetili da su krajem aprila, odlukom Skupštine akcionara, u novi Odbor direktora imenovani Pejović, Đurović i Kuljača, kao predstavnici državnog kapitala, Sekulić ispred AIK banke i Purar kao predstavnik Tandexon limiteda.

