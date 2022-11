Odbačene krivične prijave protiv Čolakovića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kotoru odbacilo je obje krivične prijave za utaju poreza protiv osnivača i izvršnog direktora budvanske firme Tron Company Dragana Čolakovića i tog preduzeća.

Krivična prijava protiv Čolakovića i tog preduzeća podnesena je zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet za 262,85 hiljada EUR.

Iz ODT-a su kazali da ne postoje dokazi, materijalni ni personalni, pa samim tim ni osnovana sumnja da je Čolaković učinio to niti drugo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Osumnjičeni Dragan Čolaković kao osnivač, izvrsni direktor i ovlašćeni zastupnik ovog pravnog lica, nije postupao u namjeri da potpuno a ni djelimično izbjegne plaćanje poreza poreza i doprinosa”, kaže se u obrazloženju presude.

Dodaje se da Čolaković nije dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima i drugim činjenicama koie su od uticaja na utvrdivanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina.

