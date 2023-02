Od sjutra će biti otvoren Park mimoze

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Park mimoze u novskom parku Boke biće otvoren od sjutra do 5. marta, tokom trajanja 54. Praznika mimoze i nudiće raznovrstan program i zabavu za sve uzraste.

“U parku u centru grada očekuju nas klizalište, koncerti, dječije atrakcije, lokalni specijaliteti i vikend bazari”, navodi se u saopštenju.

Centralni prostor Parka mimoze zauzima klizalište od 200 kvadratnih metara. Prvi put ćemo u okviru Praznika mimoze imati priliku da se klizamo sa pogledom na more.

“Klizalište će biti otvoreno svakog dana od deset do 23 sata, a cijena za pola sata klizanja je dva EUR. Klizaljke svih brojeva se mogu iznajmiti na samom klizalištu”, navodi se u saopštenju.

Tokom 22 dana u parku će nastupiti više od 30 bendova i DJ-eva, kako lokalnih, tako i regionalnih zvijezda. Novi fosili, Cubismo i Neno Belan su samo neki od izvođača koji će uveličati feštu u Parku mimoze.

Poseban program pripremljen je za najmlađe. Uz termine za dječije klizanje, u parku će biti postavljena stijena za planinarenje, dječiji zip line, kućica za igru sa toboganom, kao i razne radionice, na kojima će se mališani zabaviti i nešto novo naučiti.

“U okviru Parka mimoze nalazi se ukupno devet kućica u kojima ćete moći da probate lokalne specijalitete, kao i tople i hladne napitke. Svaka kućica ima svoj, specifičan lokalni proizvod, koji reprezentuje Herceg Novi i Boku kotorsku. Probajte domaće priganice, roštule, kroasane, novsko pivo, njoke ili riblje krokete, u kombinaciji sa kuvanim vinom, rakijom ili sokom od šipka”, rekli su organizatori.

Vikendima će u Parku mimoze biti organizovani vikend bazari u okviru kojih će lokalna gazdinstva ponuditi svoje domaće proizvode. Moći ćete da iz prve ruke, od samih proizvođača kupite domaći sir, pršut, med ili džem od kivija.

Radno vrijeme Parka mimoze je svakog dana od deset sati do ponoć.

Sve aktuelnosti možete pratiti na stranici www.instagram.com/parkmimoze

