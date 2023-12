Od proljeća izmjena seta zakona u susret sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada želi da kreira stimulativan i predvidljiv poslovni ambijent koji će privrednicima i investitorima omogućiti bolje planiranje i postavljanje kvalitetnih temelja za dalji rast, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je danas sa predsjednikom Odbora direktora kompanije Azmont Rašadom Alijevim i predsjednikom Orascom grupe Nagibom Samih Savirisom razgovarao o biznis ambijentu u Crnoj Gori i mogućnostima za intenziviranje saradnje.

Spajić je upoznao sagovornike sa aktuelnim prilikama i planovima Vlade na realizaciji razvojne agende koja, kako je kazao, podrazumijeva izmjenu zakonskih rješenja i intenzivan razvoj infrastrukture i saobraćaja.

„Želimo da kreiramo stimulativan i predvidljiv poslovni ambijent koji će omogućiti privrednicima i investitorima bolje planiranje i postavljanje kvalitetnih temelja za dalji rast“, rekao je Spajić.

Prema njegovim riječima, više šansi za privredu je siguran put do stvaranja veće vrijednosti za Crnu Goru i građane.

„Zato već do proljeća naredne godine planiramo izmjenu seta zakona u susret turističkoj sezoni”, najavio je Spajić.

Kako je saopšteno iz Vlade, predstavnici Azmonta čestitali su Spajiću na izboru 44. Vlade i iskazali opredijeljenost da šire svoje poslovanje.

„Vjerujem da ćemo u bliskoj saradnji i uz međusobno razumijevanje uspjeti da unaprijedimo poslovni i turistički ambijent u Crnoj Gori”, kazao je Alijev.

Saviris je ocijenio da je pred Crnom Gorom uzbudljivih deset godina u kojima je moguće da se zemlja globalno pozicionira kao vrhunska turistička destinacija.

„U kompaniji smo stava da je čast biti dio crnogorske priče. Vjerujem da nova Vlada može pokrenuti renesansu. Smatram da Crna Gora može mnogo u narednih deset godina i radujemo se tome“, istakao je Saviris.

Na sastancima je ocijenjeno da je potrebno u najkraćem roku riješiti pitanje kvaliteta usluge i kapaciteta na aerodromima.

Sagovornici su se, kako je saopšteno, saglasili da je ulaganje u edukaciju stručnog, domaćeg kadra ključno za dalji razvoj privrede, posebno u domenu produženja turističke sezone što je u interesu države i cjelokupne turističke privrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS