Od ponedjeljka trgovanje akcijama Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za tržište kapitala donijela je u utorak rješenja o okončanju javnih ponuda za preuzimanje Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera i kompanije Sveti Stefan hoteli Budva.

Time se, kako se navodi na sajtu Montenegroberze, prekida obustava trgovanja akcijama tih kompanija i omogućava ponovo trgovanje od ponedjeljka.

Komisija za tržište kapitala je rješenja o obustavi trgovanja akcijama te dvije kompanije donijela 9. juna i ona su trajala do okončanja javne ponude za preuzimanje.

Kompanija MKG Properties, koja je dio MK grupe, je u transakciji na Montenegroberzi 24. maja, vrijednoj 24,27 miliona EUR, stekla dodatne akcije u HG Budvanska rivijera i preduzeću Sveti Stefan hoteli.

Tom kupovinom, MKG Properties je prešao prag od 30 odsto vlasništva u tim preduzećima. Shodno tome je postupio prema Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava i drugoj zakonskoj regulativi i objavio ponude za preuzimanje akcija Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela.

Iz MKG Propertiesa su ranije kazali da im je cilj da, u slučaju preuzimanja Budvanske rivijere i Sveti Stefan hotela, konsoliduje vlasništvo i da grupi hotela koje ima u vlasništvu pridoda još jednu hotelsku kompaniju visoke kategorije koja posluje u crnogorskoj metropoli turizma i jednoj od najprestižnijih i najtraženijih destinacija na Jadranu.

MKG Properties, kako je objašnjeno, nema namjeru da mijenja dosadašnju poslovnu politiku sa zaposlenima i izvršnim menadžmentom.

Strateški planovi su unapređenje poslovanja društva kroz efikasnije korišćenje raspoloživih resursa implementacijom uspješnog poslovnog modela, znanja i višegodišnjeg iskustva, obavljajući istu djelatnost uz zadržavanje svih zaposlenih i eventualno nova zapošljavanja kroz organski rast poslovanja i širenje poslovanja.

Namjera MKG Properties-a je zadržavanje sadašnjeg mjesta obavljanja poslovnih aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS