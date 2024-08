Od početka pojačanog nadzora izrečeno preko 2,8 miliona EUR kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP), od početka pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni, izrekla je ukupno 2,81 miliona EUR kazni, a u preko hiljadu slučajeva djelovala preventivno.

Kako je saopšteno iz UIP-a, inspektori Uprave su od početka pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni izvršili ukupno 6.456 inspekcijskih nadzora, prilikom kojih je utvrđeno 4.484 nepravilnosti i izrečeno novčanih kazni u ukupnom iznosu od 2.814.720 EUR.

“Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, inspektori su nastojali da u onim slučajevima kada je to bilo moguće, djeluju preventivno o čemu svjedoči i podatak da su inspektori u 1.005 slučajeva ukazali subjektima nadzora na nepravilnosti koje je potrebno ukloniti u ostavljenom zakonskom roku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, iako je fokus inspekcijskih nadzora usmjeren na primorske opštine, inspektori prisutni i u ostalim djelovima Crne Gore, odnosno inspekcijski nadzori se sprovode u svim djelovima države gdje se očekuje veći priliv domaćih i inostranih gostiju.

“S tim u vezi, nadzori se vrše i u nacionalnim parkovima, sjevernim turističkim centrima, rafting destinacijama”, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da je turistička inspekcija od početka pojačanog nadzora izvršila ukupno 104 inspekcijska nadzora u rafting centrima kojom prilikom je za zatečene nepravilnosti izrečeno ukupno 3.250 EUR kazni.

Iz UIP-a su kazali da je za nepravilnosti utvrđene prilikom vršenja inspekcijskih nadzora plovnih objekata na Skadarskom jezeru (41 nadzor) izdato 17 prekršajnih naloga od ukupno 8,1 hiljade EUR.

“Inspektori rada su sa posebnom pažnjom pristupili vršenju kontrola radnog angažovanja maloljetnih lica, te je zbog nepravilnostu u vezi sa ovom ranjivom kategorijom, od početka pojačanog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni, subjektima nadzora izdato 137 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 110,5 hiljada EUR”, rekli su iz UIP-a.

Kako su naveli, kao što je to bio i slučaj do sada, kako tokom turističke sezone tako i tokom cijele godine, UIP ohrabruje sve građane da prijave nepravilnosti besplatnim pozivom na call centar 080/555-555 ili slanjem mail-a na mail adresu [email protected].

“Na sve privredne subjekte apelujemo da se pridržavaju aktuelnih zakonskih propisa i na taj način doprinesu što uređenijem poslovnom ambijentu u Crnoj Gori”, naveli su iz UIP-a.

