Od otvaranja auto-puta prihod preko 17 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od otvaranja prve dionice auto-puta Bar Boljare, Smokovac-Mateševo ostvaren je prihod od 17,24 miliona EUR, saopšteno je iz Monteputa.

Ova dionica auto-puta otvorena je za saobraćaj 13. jula 2022. godine.

U razgovoru za Portal RTCG iz Monteputa su kazali i da je broj građana koji su na svojim vozilima instalirali tag uređaje povećan, i ove godine prodato je 3,77 hiljada tag uređaja.

Tag uređaj podrazumijeva naplatu putarine bez zaustavljana, a osim u Crnoj Gori putem registracije na platformi Toll for All može se koristiti i u Srbiji.

Iz Monteputa za Portal RTCG kazali su da je srednjoročni cilj kompanije da se, u roku od godinu, polovina naplate putarine vrši na elektronski način. To bi, kako kažu, dovelo do smanjenja gužvi i rasteretilo saobraćaj.

“Elektronska naplata putarine je jednostavniji, brži, povoljniji način plaćanja putarine, jer se putarina plaća bez zaustavljanja, a pri tome se ostvaruje popust od 10% na svaki prolazak. Takođe, korisnici ENP mogu da koriste tag uređaja i za plaćanje putarine u Srbiji. Potrebno je da se registruju putem sajta Toll For All”, objasnili su iz kompanije.

Važno je da znaju da se, kako se dodaje, prilikom registracije, tag uređaj povezuje sa platnom karticom i na taj način se plaća putarina u Srbiji. Sredstva se oduzimaju sa kartice, a ne sa korisničkog računa koji korisnici imaju u Monteputu.

Oni su rekli da je važno da korisnici znaju da pravilno postave i koriste uređaj kako ne bi došlo do smetnji u funkcionisanju samog uređaja.

