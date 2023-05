Od naredne sedmice protesti ugostitelja Instituta Igalo sat duži

Igalo, (MINA-BUSINESS) – Konobari i kuvari u Institutu odlučili su nakon sastanka da nastave i narednu sedmicu sa jednostanom obustavom rada za vrijeme ručka, od 12 do 13 sati, ali i da prošire protest za vrijeme večere od 18 do 19.

Uprkos obećanjima, ne vjeruju dok ne dobiju tražene zaostale zarade, ali i usvajanje kolektivnog ugovora.

“Muče nas osam mjeseci, tražimo potpisivanje kolektivnog ugovora koji smo predali istog dana kada i RTCG. Sa njima su potpisali, a o nama još nije raspravljano na Vladi. Nećemo više da živimo u iščekivanju i strijepnji kada će biti i oće li biti plata, zato tražimo normalizaciju isplata, da možemo da se fokusiramo na rad”, rekao je za Novski portal Rade Miljanić.

On je ponovio da će, ukoliko prime zaostale zarade i Vlada usvoji kolektivni ugovor, prekinuti proteste prenosi Novski portal.

“Ako ne, opet ćemo razmatrati kako i šta ćemo dalje”, kazao je Miljanić.

On je naveo da se protesti ne odnose na nepokretno i dječije odjeljenje.

Premijer Dritan Abazović rekao je da očekuje da će na elektronskoj sjednici početkom naredne sedmice, ili na sjednici u četvrtak omogućiti da sredstva, koja će Institutu pomoći da funkcionišu u narednim mjsecima bez problema, budu operativna.

