Od linije Kamenari-Lepetane zaradili 3,2 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javno preduzeće Morsko dobro je, od kad se vrši naplata na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane, zaradilo 3,2 miliona EUR, kazao je direktor tog preduzeća Mladen Mikijelj.

Mikijelj je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, naveo da su jako zadovoljni turističkom sezonom.

“Kad se podvuče crta, dolazimo u situaciju da smo ostvarili prihod koji smo očekivali. U protekla četiri i po mjeseca, odnosno od 5. maja do 20. septembra od kad se vrši naplata na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane ostvarili smo prihod od 4,5 miliona EUR. Rashodi su bili 1,3 miliona EUR, tako da je Morsko dobro zaradilo 3,2 miliona EUR”,rekao je Mikijelj.

On je naveo da je od bivšeg korisnika linije država za 20 godina imala prihod od 200 hiljada EUR godišnje, a da će od sada, prema projekcijama tog preduzeća, država godišnje prihodovati 4,5 miliona EUR.

On je kazao da će investicija biti vraćena u naredne tri godine, dok će narednih 17 godina Morsko dobro ostvarivati profit koji će ići direktno u budžet građana.

Komentarišući gužve i čekanje na ukrcavanje na trajekte, Mikijelj je rekao da su liniju preuzeli 15. februara, kao i da je to kratak period da bi sve izgledalo idealno, ali da su u rekordnom roku obezbijedili sve preduslove da se uspostavi nova djelatnost i trajektna linija, i odgovorili izazovima sezone.

Prema njegovim riječima, servis je već značajno bolji i flota je ojačana više nego sa Pomorskim saobraćajem.

“Kapacitet flote je 320 vozila, a ranije je to bilo 190. Krenuli smo da rješavamo onlajn kupovine karata, u planu je naredne godine nova trajektna linija kako bi smanjili gužve duž cijele Boke Kotorske i nećemo se zaustaviti na tome”, poručio je Mikijelj.

On je istakao da su tužbe Pomorskog saobraćaja protiv Morskog dobra i države oborene, odnosno da se pred Privrednim sudom vodio postupak koji je odlučen u korist Morskog dobra.

“Sve što smo obećali zaposlenima u martu, ispunjeno je, i svi koji su se prijavili za posao i ispunili uslove dobili su ugovore na neodređeno vrijeme, a u toku je konkurs za još 50 radnih mjesta, koji će biti završen u narednih nekoliko dana “, rekao je Mikijelj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS