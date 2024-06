Od danas prodaja karata za međunarodni dnevni voz

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prodaja karata za dnevni voz koji saobraća na relaciji Bar-Bijelo Polje-Novi Sad i obratno počela je danas, saopšteno je iz Željezničkog prevoza (ŽPCG).

Iz ŽPCG su rekli da voz broj 1130 saobraća u periodu od 15. juna do 16. septembra.

“Voz polazi iz Bara u devet sati, dolazi u stanicu Beograd centar u 19 sati i 28 minuta, a u stanicu Novi Sad u 20 sati i 28 minuta”, navodi se u saopštenju.

Voz broj 1131 saobraća u periodu od 14. juna do 15. septembra.

“Voz polazi iz stanice Novi Sad u osam sati i 20 minuta, iz stanice Beograd centar u devet sati i 31 minut i dolazi u stanicu Bar u 20 sati i 37 minuta”, rekli su iz ŽPCG.

Cijena vozne karte na relaciji od Bara do Novog Sada iznosi 26,8 EUR, pri čemu je cijena vozne karte 23,8 EUR plus tri EUR obavezna rezervacija. Do Beograd centra cijena karte je 24 EUR odnosno 21 EUR cijena vozne karte plus tri EUR obavezna rezervacija.

Saobraćaj međunarodnog dnevnog voza je organizovan sa presijedanjem u stanici Bijelo Polje.

“Na relaciji Bar-Bijelo Polje-Bar prevoz putnika se realizuje vozom koji u svom sastavu ima klasičnu garnituru putničkih kola sa sjedištima, dok je na relaciji Novi Sad-Bijelo Polje-Novi Sad, prevoz putnika novim Štadler vozom”, zaključuje se u saopštenju.

