Od danas naplata PDV na sve pošiljke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Primjena novog propisa o obračunu punog poreza na sve kupovine preko interneta počinje od danas.

Tako će sada građani morati da na svaku pošiljku plaćaju porez na dodatu vrijednost (PDV), koji će za većinu iznositi 21 odsto, piše Portal RTCG.

Shodno zakonu od danas prestaje da važi odredba prema kojoj pošiljka vrijednosti do 75 EUR nije podlijegala oporezivanju.

Službenici Uprave carina će procjenjivati vrijednost svih poštanskih pošiljki i obračunavati iznos PDV i carine, a te dažbine će od naručioca naplaćivati poštari prilikom dostave na kućnu adresu.

Sada će PDV iznositi zavisno od naručene robe sedam, 15 ili 21 odsto njene vrijednosti.

Na primjer, PDV na novine i udžbenike je sedam odsto, na knjige i publikacije 15 odsto, a na većinu ostalih proizvoda 21 odsto.

Taj dodatni namet dio je Fiskalne strategije kao jedna od kompenzatornih mjera zbog smanjenja doprinosa za PIO na račun uvećanja minimalne zarade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS