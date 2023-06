Očuvana stabilnost i ojačana otpornost bankarskog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prvom kvartalu ove godine očuvana je stabilnost i ojačana otpornost bankarskog sektora, izražena, između ostalog, kroz visok koeficijent adekvatnosti kapitala, saopšteno je na današnjoj sjednici Savjeta Centralne banke (CBCG).

Na sjednici, na kojoj su usvojeni godišnji izvještaji koji sadrže pregled i ocjenu ostvarivanja politika i aktivnosti CBCG sprovedenih u prethodnoj godini, saopšteno je da su bankarski sektor u prošloj godini, i pored izazovnog ekonomskog okruženja, karakterisali visoka likvidnost, dobra kapitalizovanost, te rast depozita i kredita.

“U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal”, navodi se u saopštenju.

Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za treći kvartal bude nula odsto.

“Crnogorska ekonomija je, prema preliminarnim podacima, u prošloj godini ostvarila rast od 6,1 odsto, čemu je najviše doprinijelo povećanje privatne potrošnje, kao i snažan oporavak izvoza robe i usluga”, saopšteno je na sjednici.

Pozitivni trendovi zabilježeni su u, kako se dodaje, oblasti turizma, trgovine i većine vidova saobraćaja, dok je u oblasti industrijske proizvodnje i građevinarstva zabilježen pad.

Savjet je danas usvojio i Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za mart i druge materijale iz svoje nadležnosti.

