Očekuju višak struje dogodine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će naredne godine proizvesti 3,57 hiljada gigavat sati (GWh) električne energije, dok će potrošnja iznositi 3,05 hiljada, što znači da će za izvoz imati oko 500 GWh, pokazao je dugoročni energetski bilans za period do 2025. godine.

S obzirom na sadašnje cijene struje na međunarodnim berzama, koje se najčešće kreću između 300 i 350 EUR za megavatsat, a ponekad pređu i 400 EUR, teoretska vrijednost tog viška električne energije iznosila bi između 150 i 180 miliona EUR, pišu Vijesti.

EPCG je prošle godine ostvarila neto profit od 47,5 miliona EUR.

Glavni razlog za postojanje viška struje i elektroenergetske nezavisnosti Crne Gore je smanjenje potrošnje kod nekadašnjih direktnih potrošača, prije svega Kombinata aluminijuma. Ova elektroenergetska stabilnost biće veoma značajna zbog najava krize u Evropi uslijed rasta cijena struje zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji.

Regulatorna agencija za energetiku treba do kraja godine da donese odluku o cijenama koje bi važile u narednom trogodišnjem periodu, ako ne dođe do izmjene zakona o energetici koji bi posebno regulisao način obračuna u periodima krize.

„Kombinat aluminijuma nije potvrdio svoju konstantnu potrošnju iz prethodnog perioda od oko 620 GWh godišnje, već se u izradu bilansa ušlo s njihovom ostvarenom potrošnjom u prvih pet mjeseci ove godine od oko 6,5 GWh mjesečno, odnosno oko 78 GWh na godišnjem nivou“, navodi se u dokumentu koji je Vld usvojila u četvrtak.

Željezara Nikšić je, kako su dodali, iskazala potrebe slične onima iz prethodnog perioda, odnosno 28,2 GWh, što je takođe upitno, s obzirom na zastoj u proizvodnji koji traje od aprila prošle godine.

Termoelektrana Pljevlja će 2024. godine, zbog ekološke rekonstrukcije, biti van pogona sedam mjeseci. Zbog toga će njena očekivana proizvodnja pasti sa 1,32 hiljade na 587 GWh, tako da će u toj godini ukupna proizvodnja vrijediti 2,97 hiljada, a potrošnja 3,08 hiljada, odnosno postojaće manjak od 108 GWh.

Ovo potvrđuje da je TE glavni proizvođač električne energije, na kojem se bazira sigurnost elektroenergetskog sistema, jer ne zavisi od vremenskih prilika, i da će se teško obezbjediti njena zamjena iz drugih izvora ukoliko se nastavi EU politika o gašenju termoelektrana na ugalj.

U 2025. godine će se proizvodnja stabilizovati na 3,86 hiljada GWh, dok će potrošnja iznositi 3,09 hiljada GWh. Ni 2024. i 2025. godine se ovim bilansom ne očekuje rast potrošnje struje u Željezari i Kombinatu aluminijuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS