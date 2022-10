Očekuju povećani obim aktivnosti u vezi sa izdavanjem novih licenci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) u narednoj godini očekuje povećani obim aktivnosti koje se odnose na izdavanje novih licenci, jer tada ističu njih 43 koje su u posjedu 20 energetskih subjekata u naftnom sektoru.

U finansijskom i planu rada REGAGEN-a za narednu godinu, koji je dostavljen u skupštinsku proceduru, navodi se da će regulator u narednoj godini nastaviti sa izdavanjem novih, kao i izmjenama, odnosno dopunama, postojećih licenci i eventualnim oduzimanjem istih.

Predstavnici regulatora smatraju da je važno istaći da tehničku i kadrovsku osposobljenost energetskih subjekata i njihov pravni legitimitet, u skladu sa zakonom, ne dokazuju subjekti samostalno, već na bazi potvrda nadležnih institucija.

“Dakle, preduslov za licenciranje novih energetskih subjekata, ali i opstanak postojećih, je postojanje kadrovski osposobljenih i funkcionalnih institucija poput Uprave za inspekcijske poslove, kao i ministarstava kapitalnih investicija, unutrašnjih poslova i pravde”, navodi se u dokumentu.

Takođe, REGAGEN će u narednoj godini postupati po zahtjevima zainteresovanih subjekata za sticanje statusa zatvorenog distributivnog sistema električne energije.

“Pored navedenog, obaveza REGAGEN je vršenje kontrola rada i poslovanja postojećih sistema, što će se sprovoditi tokom naredne godine. U slučaju utvrđivanja nepravilnosti tokom sprovođenja kontrola, regulator predlaže mjere za otklanjanje istih”, dodaje se u dokumentu.

Regulator je podsjetio i na zakonsku obavezu operatora prenosnog i operatora distributivnog sistema električne energije da, polazeći od stanja i stepena iskorišćenosti sistema, utvrde desetogodišnji plan razvoja prenosnog sistema, odnosno plan razvoja distributivnog sistema električne energije, kao i investicione planove koji odgovaraju dužini trajanja regulatornog perioda.

Novi regulatorni period počinje naredne godine, i u ovoj se sprovode postupci davanja saglasnosti na desetogodišnje planove razvoja prenosnog sistema, odnosno distributivnog sistema električne energije, kao i na investicione planove za period od naredne do 2025. godine.

“Zakonom o energetici je predviđena mogućnost ažuriranja investicionih planova tokom regulatornog perioda. U toku naredne godine, REGAGEN će voditi postupke davanja saglasnosti na ažurirane investicione planove prenosnog i distributivnog sistema, ukoliko bude postojala potreba za ažuriranjem”, dodaje se u dokumentu.

Nadležnosti REGAGEN-a u pogledu nadzora nad radom energetskih subjekata obuhvataju i praćenje realizacije investicionih planova operatora prenosnog i operatora distributivnog sistema električne energije.

U narednoj godini vršiće se praćenje realizacije investicija operatora sistema u ovoj godini, na osnovu konačnih podataka koje operatori dostavljaju.

REGAGEN će, kako se navodi, u narednoj godini nastaviti i da nadzire prekograničnu razmjenu električne energije i dodjelu prekograničnih kapaciteta, kao i prihode operatora prenosnog sistema po ovom osnovu.

“REGAGEN će težiti i da stvori dodatne uslove i instrumente u funkciji povećanja korpusa prava potrošača u oblasti energetike, kojima će se u većoj mjeri promovisati zaštita potrošača”, zaključuje se u dokumentu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS