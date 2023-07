Obuka u Centru sistema za praćenje saobraćaja plovila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva kapitalnih investicija su u okviru drugog dana studijske posjete Poljskoj imali obuku u Centru sistema za praćenje saobraćaja plovila, a koja je, između ostalog, uključivala niz realističnih interaktivnih simulacionih vježbi.

Obuka je uključivala i praktičine primjere stvarnih situacija upravljanja brodskim prometom, kao i praktičnu implementaciju Maritime Single Window i SafeSeaNet veza.

Na čelu delegacije iz oblasti pomorskog saobraćaja je državni sekretar Ismet Latić.

Iz Ministarastva je saopšteno da je u okviru drugog dana studijske posjete Poljskoj, u okviru projekta Tehnička pomoć za podršku kapaciteta sektoru saobraćaja i usklađivanje acquis-a EU u Crnoj Gori, koji finansira EU, a implementira konzorcijum Business and Strategies Europe, delegacija Crne Gore, odnosno Direkcija za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu, u utorak imala obuku u Centru sistema za praćenje saobraćaja plovila.

“Osim toga, obuka je obuhvatala i glavne izmjene zakona, koje se odnose na nove direktive i propise posvećene profesionalcima koji prenose i implementiraju EU acquis o VTS/VTMIS, kao i upravljaju projektima/programima vezanim za VTMIS”, navodi se u saopštenju.

Posjeta je dodatno uključivala i otvoreni prostor za demonstraciju i novootvoreni brodski kanal, najmoderniju infrastrukturu izgrađenu kao prvu fazu plovnog puta koji povezuje Vislinsku lagunu sa Gdanjskim zalivom, te lučku kapetanoiju Nowy Świat.

