Obradović: Radnici Instituta mogu biti optimistični

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnici Instituta “Simo Milošević” nakon duže vremena mogu biti optimistični, jer će se na problemima od sada raditi u kraćim rokovima, kazala je predsjednica Sindikata tog preduzeća, Marija Obradović.

Ona je na konferenciji za medije Dijalogom za spas Instituta, koja je održana nakon tematske sjednice za spas te ustanove, kazala da je preduzeće prošlo kroz 15 godina pokušaja privatizacije, te da u njemu trenutno radi 265 medicinskih radnika.

“Institut ukupno raspolaže sa 24 hektara zemljišta i oko 600 kreveta u prvoj fazi i 800 u drugoj”, precizirala je Obradović, prenosi portal Vijesti.

Sjednici za spas Instituta su između ostalih prisustvovali i ministar finansija Aleksandar Damjanović, predsjednik Skupstine Opštine Herceg Novi Ivan Otović, manjinski akcionar Žarko Rakčević i direktor Instituta Savo Marić.

Obradović je kazala da im je avgustovska plata isplaćena danas, te da sada nema dugovanja ka radnicima sa te strane. Naglasila je da su platu dobili zahvaljujući rehabilitaciji pacijenata tokom ljetnje sezone.

Prema riječima Obradović, zbog duga Instituta ka Elektroprivredi (EPCG), novčanu pomoć te energetske kompanije ne očekuju.

Obradović se osvrnula i na najavu prema kojoj bi građani Norveške otkazali ugovor za liječenje u Institutu.

“To bi bilo katastrofalno. Jedino možemo da pretpostavimo da im je problem to što se dešava radnicima u Institutu, na sve ostale ocjene smo dobili pozitivan ishod”, kazala je Obradović.

Odbornik u Skupštini Opštine Herceg Novi, Marko Lučić, naveo je da je sastanak bio izuzetno koristan.

“Rezultat od 20 hiljada potpisa je izuzetan”, naglasio je Lučić.

On je dodao da su kao delegacija Herceg Novog na sjednici kazali da je Institut život tog grada. Zato su spremni da pregovaraju i riješe probleme te ustanove, jer je u vrlo lošoj situaciji.

Lučić je rekao da je Damjanović iznio konkretne korake za rješenje problema Instituta i da je napravljen napredak.

“Rakčević je takođe iznio par dobrih predloga”, kazao je Lučić.

On je saopštio da bi vrlo brzo moglo da dođe do rješenja za tu ustanovu, ali naglasio da se rokovi moraju poštovati.

“Ako se problem ne riješi, preduzećemo najradikalnije korake za spasenje Instituta”, poručio je Lučić.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković, smatra da Institut mora biti brend koji će da afirmiše Crnu Goru.

On je naveo i da Rakčević kao manjinski akcionar, prihvata i želi rad na predlozima.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja greškom nije bilo pozvano. Dogovorili smo se da uputimo obraćanje premijeru Dritanu Abazoviću da do kraja naredne sedmice zakaže sastanak za pomoć Institutu”, kazao je Keković.

On je dodao da će, ukoliko ne bude razumijevanja za taj poziv, organizovati novu konferenciju radi traženja novog modela. Naglasio je da će se Kabinetu premijera obratiti već sjutra, te da im je cilj da maksimalno uspore odliv kadra.

Keković je odgovarajući na pitanja novinara saopštio da je postojao niz predloga, ali da nijesu diskutovali o svakom pojedinačno, te da to ostavljaju nakon što porazgovaraju sa Abazovićem.

“Bilo je više modela i svaki je održiv. Jedini koji nije, jeste privatizacija”, zaključio je Keković.

