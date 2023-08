Obradović: Institut najbliže stečaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević” u Igalu je najbliže stečaju, saopštila je predsjednica Sindikata tog preduzeća, Marija Obradović i dodala da je blokada računa prethodne sedmice dodatno zakomplikovala situaciju.

Ona je u Bojama jutra na TV Vijesti rekla da Institut prolazi kroz najteži period od osnivanja prije sedam decenija.

Obradović je kazala da zaposlenima više od godinu kasne po tri ili četiri plate, a da im se trenutno duguju majska, junska i julska zarada.

Ona je rekla da rade i sa pola kapaciteta u odnosu na prošlu godinu, jer nema dovoljno zaposlenih, prenose Vijesti.

Obradović je podsjetila da se dug, zbog kojeg je račun blokiran, odnosi na kredit iz osamdesetih godina prošlog vijeka, rekavši da je “zaista bilo vremena za 40 godina da se to riješi”.

Ona je poručila da zaposleni traže hitno potpisivanje kolektivnog ugovora, kao i da se što prije definiše da li će Institut biti u većinskom državnom vlasništvu ili ne.

“Stav zaposlenih je da je u interesu države i građana da Institut bude u državnom vlasništvu”, rekla je Obradović.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković, kazao je da i oni smatraju da Institut mora biti u državnom vlasništvu.

“Ne mora svaka investicija da donese profit u novcu, ovdje štitimo zdravlje građana”, naveo je Keković.

Keković je naveo da USSCG, u saradnji sa Opštinom Herceg Novom, kreće u kampanju “Za spas Instituta” širom Crne Gore, a pokrenuta je i peticija.

