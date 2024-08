Objavljena Bijela lista poreskih obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) objavila je ažuriranu Bijelu listu koja sadrži spisak 573 poreska obveznika.

Bijela lista, sa presjekom stanja na 30. jun, dostupna je na linku https://www.gov.me/clanak/bijela-lista-poreskih-obveznika-6

Iz PU su objasnili da je selekcija obveznika realizovana u skladu sa definisanom internom procedurom za utvrđivanje Bijele liste, na osnovu podataka dostavljenih od Sektora za informacione sisteme.

Kriterijumi za izradu Bijele liste su, između ostalih, predate poreske prijave u skladu sa zakonom i izmirene sve dospjele poreske obaveze na kraju kvartala za koji se objavljuje Bijela lista.

