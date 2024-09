Objavljen poziv za skladištenje viškova jagnjadi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavio javni poziv za pomoć povlačenju sa tržišta i skladištenju viškova jagnjadi, koji će biti otvoren do petka.

„Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni subjekti koji posjeduju adekvatne prostore za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, odnosno koji ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, da dostave zahtjeve da njihovi kapaciteti budu stavljeni na raspolaganje za skladištenje i povlačenje sa tržišta viškova jagnjadi proizvedenih u Crnoj Gori“, navodi se u pozivu.

Zahtjev se podnosi na obrascu, koji čini sastavni dio poziva.

Pomoć za skladištenje i povlačenje viškova jagnjadi može se dodijeliti samo za jagnjad porijeklom iz Crne Gore, od registrovanih poljoprivrednih proizvođača, uskladištenih najkasnije do 1. decembra ove godine.

Javni poziv može se naći na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-pomoc-povlacenju-sa-trzista-i-skladistenju-viskova-jagnjadi-2

