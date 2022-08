Objavljen poziv za raspodjelu sredstava za projekte valorizacije kulturne baštine

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Tivat objavila je poziv za učešće u postupku raspodjele sredstava za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara u tivatskoj opštini.

Iz TO Tivat su kazali da ukupna finansijska sredstva iznose 53,39 hiljada EUR.

„Sredstva su namijenjena projektima koje su nadležna stručna i pravna tijela, u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, odobrila kao projekte valorizacije, rekonstrukcije, konzervacije i restauracije, te istraživanja, prezentacije i promocije kulturnih dobara u opštini Tivat“, navodi se u saopštenju.

Korisnici mogu biti nevladine organizacije, javne ustanove i druge asocijacije i udruženja.

Javni poziv je objavljen na linku https://tivat.travel/info/pozivi-programi-i-obavjestenja/ i biće otvoren 30 dana, odnosno do 29. septembra. Rok za realizaciju projekta je početak maja naredne godine.

TO Tivat će u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat organizovati Info dan u cilju rješavanja dodatnih pitanja i nedoumica vezanih za poziv. Info dan će biti organizovan u petak u devet sati, a pitanja se mogu postavljati u periodu od sedam dana od objavljivanja poziva na e-mail adrese: [email protected] i [email protected]

Zainteresovani mogu zahtjev sa pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu TO Tivat, ul. Palih boraca 19.

